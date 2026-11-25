Poți să recunoști un ansamblu rezidențial premium după finisajele moderne, ferestrele mari sau dotările de ultimă generație. Însă, la fel de ușor ar trebui să recunoști un ansamblu rezidențial premium după confortul pe care îl oferă fără să consume excesiv energie.

Într-o perioadă în care costurile de întreținere contează tot mai mult, eficiența energetică devine un criteriu esențial pentru alegerea unei locuințe de calitate. Iată cum poți să afli dacă un ansamblu rezidențial este într-adevăr eficient energetic.

Certificatul energetic – documentul de bază

Un prim reper este performanța energetică a clădirilor din ansamblu. Certificatele de performanță energetică oferă informații despre consumul de energie, clasa energetică și emisiile asociate. Pentru proiectele noi, merită verificate și documentele care atestă respectarea cerințelor nZEB (nearly Zero-Energy Building), atunci când acestea sunt aplicabile.

În ceea ce privește o anumită locuință pe care vrei să o achiziționezi, cere certificatul aferent apartamentului sau informațiile documentate pentru unitatea respectivă și verifică dacă datele corespund proiectului și configurației reale. De asemenea, dacă ansamblul rezidențial beneficiază și de spații de birouri la parter, poți verifica dacă acestea beneficiază de certificarea LEED .

Izolația și ferestrele fac diferența

Calitatea izolației pereților, a acoperișurilor și a planșeelor, precum și reducerea punților termice contribuie la menținerea unei temperaturi interioare stabile și la prevenirea condensului.

Ferestrele performante, montate corect, reduc transferul nedorit de căldură și infiltrațiile de aer rece sau cald. În același timp, orientarea clădirilor, dimensiunea suprafețelor vitrate și existența sistemelor de umbrire exterioară influențează consumul necesar pentru răcire. Un ansamblu bine proiectat ține cont de toate aceste elemente încă din faza de proiectare.

Instalații eficiente și gestionarea consumului

Pompele de căldură, sistemele de ventilație cu recuperare de căldură, iluminatul eficient al spațiilor comune și automatizările pot reduce consumul energetic al ansamblului. Este util să te orientezi către apartamente de lux de vânzare din București care beneficiază de sistemul geoexchange, care valorifică energia regenerabilă și oferă un mod de viață mai ecologic și mai eficient din punct de vedere al costurilor.

Merită să verifici și modul în care sunt administrate consumurile din spațiile comune, precum parcările, lifturile și zonele de acces. Contorizarea individuală, acolo unde este posibilă, și monitorizarea consumului pot ajuta locatarii să înțeleagă mai bine costurile și să identifice eventualele pierderi.

Spații verzi și confort pe termen lung

Un ansamblu rezidențial premium eficient energetic integrează și soluții care îmbunătățesc mediul exterior. Vegetația abundentă, arborii amplasați strategic și zonele verzi contribuie la reducerea efectului de insulă de căldură, la gestionarea apelor pluviale și la crearea unui climat mai plăcut.

Un bun exemplu sunt apartamentele de vânzare în Primăverii , care sunt înconjurate de parcuri și de lacuri. Este important de menționat și faptul că, pe lângă locația istorică, arhitectura de top și materialele premium, ansamblurile rezidențiale nou construite în acest cartier se remarcă prin eficiența energetică superioară.

În concluzie, un ansamblu rezidențial premium cu adevărat eficient energetic se recunoaște prin combinația dintre proiectare atentă, materiale de calitate, instalații eficiente, spații verzi și documente care atestă toate aceste beneficii. De la reducerea costurilor de întreținere până la un mediu interior și exterior mai sănătos, toate aceste elemente influențează experiența locuirii și valoarea proprietății în timp.