Iată care este produsul de post care te satură cel mai bine. Este cel mai sățios aliment și costă 10 lei în supermarket.

De pe data de 15 noiembrie 2026, ne aflăm în Postul Crăciunului, un post care durează 40 de zile, până pe 24 decembrie 2026. Se știe că, în această perioadă, anumite alimente sunt de evitat, respectiv, carne, lactate și ouă.

Dacă te întrebi, însă, care este produsul de post care te satură cel mai bine și ce mai poți mânca în această perioadă, ei, bine, am întocmit și o listă de alimente la care poți apela cu încredere. Pentru început, să stabilim care este cel mai sățios aliment de post și care costă doar 10 lei în supermarket. Este vorba, deci, despre fasolea boabe.

Este considerat cel mai sățios aliment de post datorită combinației de proteine vegetale și fibre. Conținutul ridicat de fibre și amidon rezistent hrănește microbiomul intestinal, susținând tranzitul și oferind, deci, sațietate.

Fasolea furnizează proteine și fibre, iar combinația cu legumele oferă volum și o stare de sațietate. Astfel, aproximativ 127 kcal la 100 g de fasole boabe fiartă fără sare, cu circa 8,7 g proteine, 22,8 g glucide (din care 6,4 g fibre) și 0,5 g lipide.

În plus, fasolea boabe, legumioasa originară din America Centrală și de Sud, are și un indice glicemic scăzut. Dar nu doar fasolea boabe este un aliment sățios în perioada Postului, ci și altele. Îți arătăm, în continuare, o listă cu top 10 alimente sățioase de post.

TOP 10 alimente sățioase de post:

1) Fasole boabe

2) Linte

3) Năut

4) Mazăre

5) Cartofi fierți

6) Ovăz

7) Hrișcă

8) Ciuperci

9) Soia

10) Orez integral