La Tribunalul Bacău, a fost depusă, săptămâna trecută, de către WMC Guard Security, o firmă de din pază din Buzău, o acțiune prin care se solicită intrarea în insolvență a firmei de construcții Tehnostrade.

Aceasta este una dintre cele mai importante societăți din portofoliul omului de afaceri Dorinel Umbrărescu. Tehnostrade a avut o cifră de afaceri de 4,89 miliarde lei, un profit net de 506,6 milioane lei și aproape 6.800 de angajați, conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe, în 2025. Patru membri ai familiei Umbrărescu dețin 90% din părțile sociale, restul de 10% aparținând alteisocietăți din grup.

Alături de o altă societate controlată de familia Umbrărescu – Spedition UMB, Tehnostrade a primit, în perioada recentă,unele dintre cele mai mari contracte pentru construirea de autostrăzi în România, în special pentru cea a Moldovei A7 și cea a Unirii A8, notează g4media.ro.

Până în acest moment, instanța nu a stabilit un prim termen de judecată al procesului.

Finanțare de 120 de milioane de euro pentru Dorinel Umbrărescu

Recent, Dorinel Umbrărescu a primit o finanțare de 120 de milioane de euro de la Raiffeisen Bank România pentru a moderniza plaftorma siderurgică Oțelu Roșu, care va include prima linie de turnare și laminare continuă din Europa.

Finanțarea acordată de Raiffeisen Bank România va susține achiziția și instalarea echipamentelor, precum și lucrările necesare dezvoltării noii capacități de producție, ca parte a unui proiect amplu de modernizare a platformei industriale, notează Economedia.