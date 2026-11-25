Dudu Georgescu, legenda clubului Dinamo și dublu câștigător al Ghetei de Aur, care s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, în Canada, beneficia de pensie militară de stat.

Fostul mare fotbalist a activat timp de aproximativ 24 de ani în structurile Ministerului de Interne, inclusiv în cele ale Securității, fiind trecut în rezervă la doar 47 de ani, cu gradul de colonel.

Potrivit informațiilor transmise de CS Dinamo, Dudu Georgescu a fost încadrat în Ministerul de Interne – Clubul Sportiv Dinamo la 1 iulie 1973, cu gradul de sergent major. În același an, a fost mutat la Inspectoratul Municipiului București, notează Golazo.

La 20 februarie 1974, Dudu Georgescu a trecut în corpul ofițerilor, iar pe 30 noiembrie 1997, a fost trecut în rezervă cu gradul de colonel, la 47 de ani. Fostul atacant și-a încheiat cariera de fotbalist în 1988, la vârsta de 38 de ani, după ultima experiență la Unirea Urziceni, în Divizia C. Înainte de trecerea în rezervă, Dudu Georgescu a activat la Direcția de Cultură a MAI – Departamentul Sport, unde se ocupa de organizarea competițiilor sportive destinate cadrelor ministerului.

Fostul fotbalist figura în Casei de Pensii a MAI ca beneficiar al Legii 223/2015, privind pensiile militare de stat. Instituția nu a comunicat însă cuantumul pensiei încasate de Dudu Georgescu, mai scrie sursa anterior citată.

Dudu Georgescu a început fotbalul la Progresul București

Dudu Georgescu s-a născut pe 1 septembrie 1950, în București. A început fotbalul la Progresul București. Avea să debuteze în Divizia A la doar 18 ani și 9 luni, iar șansa i-a dat-o antrenorul Cornel Drăgușin pe data 11 iunie 1969.

În perioada 1969 – 1972, la Progresul, Dudu Georgescu a înscris 20 de goluri în 95 de meciuri de campionat. Apoi a ajuns la CSM Reșița.

A urmat un 4-1 cu Dinamo București, iar Dudu Georgescu a reușit o „dublă” . Astfel, îi convinge pe conducătorii „câinilor” să îl transfere la Dinamo.

Pentru Dudu Georgescu, intervalul 1973 – 1983 la Dinamo București s-a concretizat în performanță, glorie și adjudecarea statutului de legendă.

A jucat 10 sezoane la Dinamo. A cucerit patru titluri de campion al României (1975, 1977, 1982 și 1983), plus un trofeu Cupa României (1982).

Dudu Georgescu a fost golgheterul absolut al lui Dinamo, statut pe care îl are și astăzi! A înscris 207 goluri în 260 de partide de prima ligă pentru „câini”.

Dudu Georgescu s-a stins din viață departe de România

Dudu Georgescu, unul dintre cei mai reprezentativi jucători din istoria lui Dinamo și a naționalei de fotbal a României, a murit la vârsta de 76 de ani, în Toronto, Canada. Acesta rămâne în amintirea românilor, ca un reper al excelenței pentru fotbalul românesc.