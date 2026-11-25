„Poate că unii vor fi fost mirați de ecoul însemnat pe care l-a avut prezentarea în fața opiniei publice a Raportului privind anularea alegerilor, un document asumat de Alianța pentru Unirea Românilor și realizat de Laura Gherasim, președinta Comisiei de Petiții și Abuzuri din Camera Deputaților”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

„Te-ai fi așteptat ca, având în vedere emițătorul acestui document, AUR, un partid proscris din România așa-zisă proeuropeană, presa, instituțiile, să-l treacă sub tăcere, minimalizându-l, desființându-l, ca fiind improvizație, texte puse cap la cap. Nu s-a întâmplat așa și eu îmi explic de ce: anularea alegerilor este o decizie luată de un cerc restrâns din România în regimul lui Klaus Iohannis, de o echipă, de o gașcă, având în frunte pe regretatul politician Klaus Iohannis, acum ajuns la Sibiu și curățând frunze în timpul liber și în timpul ocupat jucând table.

Anularea alegerilor decisă însă practic de nouă așa-ziși judecători de la CCR, s-a constituit, se constituie și va constitui unul dintre cele mai grave momente din Istoria modernă a României.

Practic, premiră în istoria României, în istoria Europei, anularea alegerilor a răpit românilor principalul drept pe care l-au dobândit după Decembrie 1989, acela de a-și exprima voința prin vot. Anularea întregului proces electoral, pentru că aici a venit nebunia a anulat nouă milioane și ceva de voturi ale românilor, 9 milioane și ceva de voturi cu care s-au șters la fund, 9 piperniciți așa-ziși judecători de la CCR. După anularea alegerilor s-a declanșat o întreagă campanie de propagandă și de agitație de tip neobolșevic, și anume, că CCR a salvat democrația, că România ajungea în brațele rușilor, o campanie care, ici-colo, se mai trezește și astăzi, totuși, pentru toți românii e un moment care nu poaet fi uitat.

Raportul, căruia îi lipsesc documente fundamentale refuzate de autorități, de președinție, și anume, stenograma CSAT din 28 noiembrie și Stenograma ședinței CCR din 6 decembrie, acest Raport a avut impactul uriaș pentru că a vizat o problemă mai mult decât dureroasă a românilor. Călin Georgescu spunea, la un moment dat, că Domnia Sa a avut un rol uriaș în auto-demascarea falsei democrații românești. Au fost obligați să anuleze alegerile. Eu spun că, făcând o paralelă, Raportul a obligat președinția să spună ceea ce toată lumea știe, și anume, că „probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârârii”, dar că, nefiind timp fizic pentru verificare, verificările au avut loc ulterior. Multă lume a rămas uluită de această mărturisire, le-a scăpat, acesta este adevărul, ba adevărul e și mai crud, nu că nu erau suficiente probe, nu era nicio probă, CCR executând un ordin. Deci, acesta este Meritul uriaș al Raportului”, a mai spus scriitorul.