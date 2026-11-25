Forțele ucrainene au lovit două rafinării de petrol din regiunea rusă Samara, în noaptea de 24 spre 25 noiembrie. Incendii puternice au fost semnalate în urma atacului asupra obiectivelor industriale, situate la aproximativ 800 de kilometri de granița Ucrainei.

Ucraina a lansat un nou atac de amploare asupra infrastructurii petroliere din interiorul Rusiei, vizând rafinăriile din Syzran și Kuibyshev, potrivit The Kyiv Independent.

Din primele informații, se pare că un incendiu a izbucnit în apropierea rafinăriei din Syzran, după ce instalația ar fi fost lovită în timpul atacului.

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Rafinăria din Kuibyshev a fost, de asemenea, vizată. Martorii oculari au publicat pe rețelele sociale înregistrări video în care sistemele rusești de apărare antiaeriană apar în acțiune, în timp ce în zonă răsunau sirenele de alarmă. Ulterior, localnicii au distribuit imagini cu un incendiu de proporții care ar fi izbucnit în incinta obiectivului industrial.

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Cele două rafinării sunt situate în regiunea Samara, la aproximativ 100 de kilometri una de cealaltă. Amploarea pagubelor nu a fost stabilită în informațiile disponibile.

Ucraina intensifică atacurile asupra infrastructurii rusești

Armata ucraineană continuă să desfășoare atacuri împotriva rafinăriilor și instalațiilor energetice pe teritoriul Rusiei în încercarea de a reduce capacitatea Moscovei de a susține efortul de război. Amitim că Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile rusești în plină criză a carburanților. Lui Putin nu i-a cerut același lucru.

Totodată, în noaptea de 19 spre 20 noiembrie, dronele ucrainene ar fi lovit o fabrică de produse chimice din regiunea rusă Smolensk, potrivit canalelor de monitorizare.

Cu trei zile înainte, pe 17 noiembrie, o secțiune a Podului din Crimeea, care asigură legătura dintre peninsula ocupată și teritoriul Rusiei, s-ar fi prăbușit în urma unui atac ucrainean cu rachete de tip „Flamingo”.