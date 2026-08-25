(P) Cum s-a schimbat felul în care tinerii români se îmbracă

tai la o cafea și te uiți la un grup de liceeni care trece pe stradă. Patru oameni, patru feluri de a se îmbrăca, dar dacă te uiți atent, toți patru poartă ceva de brand. Nu neapărat scump peste tot, dar undeva în ținută e o piesă la care s-a gândit serios înainte s-o cumpere. Acum cincisprezece ani, aceiași patru arătau aproape la fel și nimeni nu știa cine ce brand poartă.

Se influențează între ei, dar acum au și telefonul lângă ei

Ideea că tinerii se iau după ce văd pe telefon e doar jumătate de adevăr. Grupul de prieteni a rămas cel mai puternic filtru. Dacă îți iei ceva și gașca strâmbă din nas, nu mai porți a doua oară, oricâte like-uri ar avea modelul ăla online.

Ce s-a schimbat e de unde vin ideile înainte să ajungă în grup. Până prin 2010, un adolescent vedea ce purtau colegii, frații mai mari și ce se găsea în magazinele din oraș. Acum vede întâi pe telefon, aduce în discuție cu prietenii, iar acolo se decide dacă prinde sau nu.

Se întâmplă și invers, destul de des. Unul din grup cumpără ceva, ceilalți văd cum îi stă și în două luni au trei dintre ei același model. Telefonul dă ideile, gașca dă aprobarea. Fără a doua parte, nu se cumpără nimic.

Influencerii nu vând produse, vând siguranța că nu greșești

Un tânăr de 17 ani nu are de unde să știe dacă un model o să pară ridicol peste trei luni. Influencerul pe care îl urmărește pare că știe. Asta e tot ce cumpără de fapt: siguranța că nu dă banii degeaba pe ceva care se demodează imediat.

Funcționează pentru că oamenii ăștia sunt văzuți purtând lucrurile în viața de zi cu zi, nu într-o poză de reclamă. Când vezi de zece ori aceeași pereche pe cineva pe care îl urmărești, ajunge să ți se pară normală, apoi să ți-o dorești. E o diferență uriașă față de un afiș, care se vede o dată și se uită.

Efectul concret e că un model poate să explodeze într-o săptămână. Apare la câțiva oameni urmăriți de tineri din România, se împrăștie prin grupuri și dintr-o dată toată lumea îl caută. De aici vine și graba: cine reacționează târziu nu mai găsește măsura.

Fake-urile au ieșit din discuție și e o schimbare mare

Acum zece ani, un adolescent care nu-și permitea un model scump lua o copie și nu se făcea mare caz. Astăzi lucrurile stau altfel și motivul e destul de simplu: toată lumea știe să le recunoască.

Tinerii au învățat detaliile de la aceiași oameni de pe telefon. Se uită la cusătură, la formă, la cutie, la etichetă. Există conturi întregi care fac doar asta, comparații între original și copie, punct cu punct. Într-un grup unde toți știu semnele, o pereche falsă se vede din prima și e mai rău decât dacă n-ai fi avut nimic.

Așa se face că mulți preferă să aștepte, să pună bani deoparte două-trei luni și să ia un singur lucru bun, în loc să aibă cinci ieftine. Când în sfârșit apar oferte la sneakers Air Jordan pe un model căutat, tocmai de-asta se epuizează în câteva ore: sunt o grămadă de oameni care așteptau fix acel moment.

Și mai e un aspect care îi liniștește pe părinți. Un produs original se poate returna, are garanție și, dacă se strică ceva, ai cu cine vorbi. La o copie cumpărată de pe cine știe unde, banii sunt pierduți definitiv.

Brandul contează, dar acum se știe exact de ce

Nu e adevărat că logo-ul a ieșit din modă. Contează în continuare, doar că altfel decât înainte. Acum nu mai e important cât de mare e logo-ul, ci ce model anume porți din brandul ăla.

Un tânăr de acum îți spune numele modelului, în ce an a apărut și de ce ediția aia e mai greu de găsit decât altele. Nu spune că poartă un anumit brand, spune exact ce model poartă. Diferența e ca între „am o mașină nemțească” și „am cutare motorizare din cutare an”.

Aici intră și edițiile limitate, care au devenit lucrul cel mai căutat. O ediție care s-a produs în număr mic și nu se mai face are valoare tocmai pentru că n-o poate avea oricine. Nu e vorba doar de bani, ci de faptul că ai reușit să o prinzi.

Confortul a devenit la fel de important ca hype-ul

Partea care surprinde pe mulți părinți e că tinerii nu mai aleg doar cu ochii. Un pantof care arată bine dar te omoară după două ore nu se mai cumpără, oricât ar fi de căutat.

Motivul e cât se poate de practic. Generația asta merge mult pe jos, folosește trotineta sau bicicleta prin oraș și stă în picioare mai mult decât credem. Talpa moale, greutatea mică și cât de bine ține piciorul au devenit motive reale de alegere, discutate serios între prieteni.

De asta au prins modele populare de New Balance 9060 la tineri care în urmă cu cinci ani nici nu se uitau spre brandul ăsta. Arată exact cum trebuie pentru cum se îmbracă acum, cu haine largi, dar se și poartă toată ziua fără să te doară nimic. Ambele condiții deodată, asta a fost cheia.

Combinația asta e noutatea reală. Înainte alegeai ori ceva care arată bine, ori ceva comod. Acum tinerii refuză să aleagă și cer amândouă, iar brandurile au început să livreze exact asta.

Nu mai contează în ce oraș stai

Multă vreme conta unde locuiești. Ce se purta în București ajungea în orașele mici cu un an întârziere, în funcție de ce apuca să aducă comerciantul local. Nu era o diferență de gust, ci de ce puteai să găsești.

Magazinele online au șters distanța. Un adolescent din Alba Iulia vede aceeași lansare, în același moment, ca unul din Capitală, și o poate cumpăra la fel de ușor. Cine e atent prinde, indiferent de oraș.

Partea interesantă vine după. Odată ce toată lumea are acces la aceleași lucruri, diferența s-a mutat în cum le combini. Nu mai impresionezi pe nimeni cu ce ai cumpărat, ci cu felul în care porți.

Până la urmă, nu interesul pentru haine s-a schimbat, adolescenții s-au uitat mereu la cum arată. S-a schimbat cât de bine se pricep. Un tânăr de azi știe ce cumpără, de unde cumpără și de ce alege un model și nu altul. Iar asta, dacă stai să te gândești, e o veste bună pentru toată lumea, inclusiv pentru părinții care plătesc.