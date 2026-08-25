Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova:

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, l-a propus pe Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în România, în Guvernul Cîțu, actual deputat USR, pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Anunțul a fost făcut marți, 25 august.

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Dacă va deveni ministru în guvernul de la Chișinău, Claudiu Năsui va trebui să demisioneze din Parlamentul României. Între timp, tot astăzi, Claudiu Năsui a primit cetățenia Republicii Moldova, printr-un decret semnat de Maia Sandu. Vezi documentul AICI

Anunțul premierului Republicii Moldova

Anunțul propunerii lui Claudiu Năsui la Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova a fost făcut de premierul de la Chișinău, Vasile Tofan.

„Astăzi anunțăm două modificări importante pe care le propunem în componența Guvernului

▪️ Îl vom propune pe Eugeniu Osmochescu pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Eugen cunoaște deja foarte bine mecanismele Guvernului și prioritățile pe care ni le-am asumat. Îi mulțumesc că a acceptat să preia un portofoliu atât de complex și strategic pentru Republica Moldova.



„Avem nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei”

Pregătirea sa economică și experiența în cadrul instituțiilor financiare internaționale ne vor ajuta să atragem mai multe resurse pentru modernizarea agriculturii și să accelerăm reformele de care sectorul are nevoie, mai ales acum, când schimbările climatice pun o presiune tot mai mare asupra fermierilor noștri.Misiunea sa este clară: să facem agricultura moldovenească mai performantă, mai competitivă și mai bine adaptată realităților economice de astăzi.

▪️ Pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării îl vom propune pe Claudiu Năsui. Claudiu vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale.

A studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi, a lucrat în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR, și deține certificarea internațională CFA. După anii de studii și experiența acumulată în afara țării, a ales să revină în România și să se implice în viața publică.

A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020 – 2021 a fost ministru al Economiei în Guvernul României. De-a lungul acestei perioade, și-a construit un profil foarte clar: mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori.

Este fondatorul platformei Open Budget, creată pentru a transparentiza modul în care sunt cheltuiți banii publici.

A susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate ani la rând.

Avem nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei.

Prioritățile lui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii. Vrem ca Ministerul Economiei să devină unul dintre principalele motoare ale reformei statului și ale creșterii economice.

Am spus la învestirea Guvernului că programul nostru are economia în centru și că vom veni cu schimbări în echipă atunci când acestea vor fi necesare. Prin aceste două numiri, vrem să accelerăm reformele, să facem statul mai eficient și să oferim economiei, inclusiv sectorului agricol, mai mult spațiu pentru creștere”, a transmis Vasile Tofan, într-o postare pe Facebook.

Năsui: „Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune”

Deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat, tot marți, că a acceptat să preia portofoliul Economiei în Guvernul Tofan.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova. Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că, acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume.

Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. El înțelege că statul nu rezolvă problemele economice, în cel mai bun caz, doar le administrează, iar de cele mai multe ori, le agravează atunci când intervine în economie. Bogăția și prosperitatea, înainte de a putea fi redistribuite de stat, trebuie mai întâi produse, iar premisele necesare pentru aceasta sunt tocmai valorile pieței libere, care au funcționat oriunde au fost aplicate.

În politică, este ușor să te faci plăcut, cel puțin atât timp cât te afli la putere și poți alege calea facilă a populismului plătit din banii contribuabililor. Este mult mai greu să spui că lucrurile nu pot continua astfel la nesfârșit, pentru că, în caz contrar, nota de plată va condamna țara la stagnare. Premierul Tofan ar fi putut să-și continue liniștit cariera de succes, dar a ales să-și asume sarcina dificilă de a realiza reformele de care Republica Moldova are nevoie pentru a prospera și pentru a înfrunta cu succes un moment de răscruce pentru viitorul țării: aderarea la Uniunea Europeană. Am ales să răspund invitației domnului Tofan de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României și să-mi dedic experiența unui nou efort reformator, menit să ducă la capăt procesul de liberalizare și privatizare început după căderea comunismului.

Premierul Tofan are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită: cea a libertății și a apropierii de România și de Europa.

Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă, în parcursul nostru comun european”, a transmis Claudiu Năsui, pe Facebook.

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