E oficial. Cristina Trăilă are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri cu care s-a întâlnit Bolojan la Palatul Victoria. De ce o acuză procurorii

E oficial. Cristina Trăilă are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri cu care s-a întâlnit Bolojan la Palatul Victoria.

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 738/VIII/3 din 05 noiembrie 2025, 740/VIII/3 și 742/VIII/3 din 06 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.

Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”, au transmis reprezentanții DNA.

UPDATE: Cristina Trăilă a părăsit sediul DNA Iași, după ce anchetatorii i-au adus la cunoștință calitatea de suspect pentru fapta de complicitate în dosarul trezorierului PNL Mihai Barbu. Anchetatorii nu au dispus luarea vreunei măsuri preventive în cazul ei. Trăilă a fost însoțită de avocată.

Știrea inițială: Cristina Trăilă este audiată, marți, la Direcția Națională Anticorupție, au declarat, pentru Gândul, surse judiciare. Trăilă are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, arestat preventiv pentru cumpărare de influență în dosarul DNA Vaslui. Trăilă ar fi făcut demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul DSV Vaslui, Mihai Ponea, la presiunile omului de afaceri Fănel Bogos. Dosarul ar fi fost deschis în perioada în care Cristina Chiriac conducea DNA Iași, iar Trăilă este vizată de complicitate la infracțiunea prevăzută de articolul 13 din Legea 78/2000, potrivit acelorași surse. Cristina Trăilă, fost deputat PNL și actual secretar general adjunct al Guvernului, a fost numită în funcție în aprilie 2025.

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Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este audiată în aceste clipe la DNA Iași în dosarul Vanbet. Ea este acuzată că și-ar fi folosit influența pentru a-l ajuta pe omul de afaceri Fănel Bogos. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, le-ar fi declarat procurorilor DNA că, la 3 noiembrie 2025, Cristina Trăilă, pe atunci secretar general al Guvernului, l-ar fi chemat la o discuție și i-ar fi reproșat că nu îi acordă lui Fănel Bogos „sprijin și protecție”. Bociu susține că Trăilă i-ar fi spus că, din cauza acestei atitudini, nu mai beneficiază de susținerea PNL pentru menținerea în funcție. Miza era schimbarea directorului DSV Vaslui care intrase în conflict cu Bogos, în urma numeroaselor controale efectuate și a sancțiunilor aplicate la fermele acestuia. De asemenea, Cristina Trăilă ar fi fost cea care i-ar fi dus personal la Ilie Bolojan pe președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu și pe omul de afaceri Fănel Bogos.

Cristina Trăilă a fost secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, între 28 aprilie și 27 iunie 2025. Numirea a fost făcută de premierul Marcel Ciolacu. Ulterior a ocupat funcția de secretar adjunct.