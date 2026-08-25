Un tânăr de 17 ani, care nu deține permis de conducere și care avea 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, a provocat marți dimineață un accident rutier în București, după ce a intrat cu autoturismul în alte cinci mașini. Accidentul s-a produs în jurul orei 06:50, la intersecția dintre strada Gherghiței și Prelungirea Teslei, pe sensul spre Autostrada A3. Sondaj Gândul Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan? DA

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NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate Loading ... Loading ... Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, adolescentul conducea pe strada Gherghiței, dinspre Șoseaua Colentina către A3. La intersecția cu Prelungirea Teslei, din cauze care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, autoturismul condus de acesta a intrat în alte cinci autovehicule. Tânărul a fost depistat cu 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat Tânărul a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicând 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. După testare, acesta a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice. Măsurile legale urmează să fie stabilite în funcție de rezultatul analizelor toxicologice.

„Conducătorul autovehiculului în vârstă de 17 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, după efectuarea testării preliminare cu aparatura din dotare, conducătorul auto a fost condus la I.N.M.L. pentru recoltarea de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri în funcție de rezultatele buletinului de analiză toxicologică”.

Cei cinci șoferi implicați în accident au fost, de asemenea, testați cu aparatul Alcooltest, iar rezultatele au fost negative. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul de 17 ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Trei persoane au ajuns la spital

În urma impactului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, pentru desfășurarea cercetării la fața locului și pentru fluidizarea traficului, polițiștii au impus restricții pe strada Gherghiței, pe sensul dinspre Șoseaua Colentina către A3. Circulația se desfășoară alternativ pe celălalt sens, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.

Brigada Rutieră continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.