Deputatul USR, Claudiu Năsui, propus ministru al Dezvoltării și Digitalizarii în Guvernul de la Chișinău, a devenit astăzi cetățean al Republicii Moldova, în urma unui decret semnat de Maia Sandu. Gândul prezintă documentul.

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Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, l-a propus pe Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în România, în Guvernul Cîțu, actual deputat USR, pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Anunțul a fost făcut marți, 25 august.

Claudiu Năsui: „Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan”

Claudiu Năsui a transmis că a acceptat propunerea premierului de la Chișinău și că va renunța la calitatea de deputat în Parlamentul României.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova.

Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că, acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume.

Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. El înțelege că statul nu rezolvă problemele economice, în cel mai bun caz, doar le administrează, iar de cele mai multe ori, le agravează atunci când intervine în economie. Bogăția și prosperitatea, înainte de a putea fi redistribuite de stat, trebuie mai întâi produse, iar premisele necesare pentru aceasta sunt tocmai valorile pieței libere, care au funcționat oriunde au fost aplicate”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

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