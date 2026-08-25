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Bitcoin urcă spectaculos spre 80.000 de dolari: e cea mai puternică creștere în trei zile din 2023 încoace

Bitcoin urcă spectaculos spre 80.000 de dolari: e cea mai puternică creștere în trei zile din 2023 încoace
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Bitcoin se apropie de 80.000 de dolari după un salt de peste 20% în numai trei zile, cea mai puternică evoluție de acest tip din 2023. Revenirea investitorilor instituționali și temerile privind inflația și datoria SUA alimentează raliul criptomonedelor.

Bitcoin a revenit spectaculos în atenția investitorilor, după cea mai puternică creștere înregistrată într-un interval de trei zile din 2023, într-un moment în care piețele sunt tot mai preocupate de inflație, datoria publică și situația fiscală a Statelor Unite.

Cea mai importantă criptomonedă din lume a continuat să crească luni, avansând cu aproximativ 2% și apropiindu-se de pragul psihologic de 80.000 de dolari, potrivit CNBC.

Illustrative image of the cryptocurrency Bitcoin (BTC), it was created in 2008,on March 12, 2024. Photo by Thibaut Durand /ABACAPRESS.COM

Bitcoin a revenit astfel la niveluri care nu mai fuseseră înregistrate din luna mai. Mișcarea este cu atât mai importantă cu cât, în numai trei zile, criptomoneda a acumulat un avans de peste 20%, rupând ritmul unei perioade îndelungate de evoluție slabă începută în octombrie.

Optimismul s-a extins rapid și către restul pieței cripto. Ether a crescut la rândul său cu aproximativ 2%, până în apropierea nivelului de 2.500 de dolari, cea mai ridicată cotație atinsă din luna ianuarie.

În spatele revenirii se află o combinație de factori: schimbarea condițiilor de pe piața obligațiunilor americane, revenirea capitalului instituțional, lichidarea masivă a pariurilor pe scăderea criptomonedelor și îngrijorările tot mai mari legate de datoria Statelor Unite.

Peste 4 miliarde de dolari în pariuri pe scăderea criptomonedelor, lichidate

Unul dintre impulsurile decisive pentru piață a venit dinspre obligațiunile guvernamentale americane. Trezoreria SUA a anunțat că își va dubla achizițiile de obligațiuni guvernamentale cu maturități mai lungi, iar randamentele titlurilor de stat au scăzut temporar.

Mișcarea a făcut ca investitorii să-și îndrepte din nou atenția către active cu un profil de risc mai ridicat, printre care Bitcoin, dar și către active percepute drept rare, precum aurul.

Creșterea extrem de rapidă a Bitcoin a prins însă pe picior greșit investitorii care pariaseră pe continuarea declinului. Pe măsură ce prețul a urcat, pozițiile short au început să fie închise forțat, fenomen care a alimentat suplimentar creșterea.

Bitcoin a depășit pentru prima dată pragul de 120.000 de dolari

Bitcoin a depășit pentru prima dată pragul de 120.000 de dolari

În total, peste 4 miliarde de dolari în poziții care mizau pe scăderea criptomonedelor au fost lichidate în timpul raliului. Piața încearcă acum să determine dacă episodul reprezintă începutul unei schimbări majore de tendință sau doar o revenire puternică înaintea unei noi corecții.

Jonathan Krinsky, analist la BTIG, a comparat actuala evoluție cu un episod produs în ianuarie 2023. Atunci, Bitcoin a crescut cu aproximativ 20% în trei zile și a reușit să depășească tendința descendentă în care se afla.

Creșterea s-a temperat ulterior, iar criptomoneda a revenit către media mobilă la 200 de zile, nivel unde a găsit susținere înainte de continuarea evoluției pieței.

Un semnal suplimentar vine din partea marilor investitori.

ETF-urile spot pe Bitcoin au atras săptămâna trecută 1,92 miliarde de dolari, cea mai mare intrare săptămânală de capital înregistrată din octombrie, când Bitcoin atinsese maximul ciclului anterior.

Revenirea banilor instituționali este urmărită atent deoarece fluxurile către ETF-uri pot indica o schimbare mai profundă a sentimentului investitorilor față de piața cripto.

Datoria SUA readuce Bitcoin în atenție. Ray Dalio recomandă și „puțin” Bitcoin în portofoliu

Dincolo de factorii tehnici și de revenirea capitalului instituțional, raliul Bitcoin se produce într-un context mai amplu de neliniște privind finanțele Statelor Unite.

Investitorii urmăresc cu atenție inflația, deficitul bugetar și creșterea datoriei publice americane, iar aceste temeri sporesc interesul pentru active considerate alternative la sistemul monetar tradițional.

Bitcoin este prezentat de susținătorii săi drept un activ rar, în condițiile în care numărul maxim de monede care pot exista este limitat prin protocol.

Sursa foto: Mediafax

Această caracteristică face ca, în perioade de îngrijorare privind moneda, inflația sau datoria guvernamentală, unii investitori să îl compare cu aurul, chiar dacă volatilitatea Bitcoin rămâne mult mai ridicată.

Fondatorul Bridgewater Associates, Ray Dalio, a avertizat recent că marile economii ale lumii s-ar putea confrunta cu o criză a datoriilor în următorii ani. Dalio a recomandat investitorilor să ia în considerare expunerea la aur, dar și să dețină „puțin” Bitcoinca instrument de diversificare a portofoliului.

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