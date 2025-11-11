(P) De ce Xiaomi 14T Pro e surpriza anului

Xiaomi 14T Pro reușește să livreze tot ceea ce promite. Specificațiile sale, mai ales la prețul foarte accesibil pe care-l are, sunt un adevărat avantaj. Xiaomi 14T Pro devine, astfel, un flagship care îți poate schimba percepția despre ceea ce oferă de regulă telefoanele din gama mid-premium. Dacă ești curios de ceea ce poate acesta, vezi mai jos prin ce reușește să surprindă și ce oferă, până la urmă, acest telefon.

Xiaomi 14T Pro oferă o experiență vizuală de excepție

Cu un display AMOLED de 6.67 inch și o rezoluție de 2712×1220 pixeli, imaginile de pe ecranul xiaomi 14t pro sunt clare și bogate în detalii. Rata de refresh este de 144Hz, ceea ce face derularea mult mai lină decât în cazul telefoanelor mai vechi sau al telefoanelor care nu oferă mai mult de 60 sau 90Hz.

Ținând cont de faptul că există și telefoane high-end care au rată de refresh mai mică, de 120Hz, 144Hz la un telefon de buget este surprinzător.

Luminozitatea de vârf ajunge la aproximativ 4000 nits, ceea ce înseamnă că ecranul este lizibil chiar și în lumina directă a soarelui. Display-ul are, de asemenea, are certificări precum TÜV Rheinland low blue light, moduri care reduc oboseala ochilor în utilizare îndelungată.

Contrastul este bun, culorile sunt vibrante și vii, dar nu exagerat de saturate. HDR10+ și Dolby Vision sunt suportate, ceea ce înseamnă că te poți bucura de conținut streaming de calitate.

Marginile ecranului sunt subțiri, designul spatelui este curbat 3D, cadrul din aluminiu conferă o senzație premium. Nu doar cifre, utilitatea se simte în clipuri video, jocuri, navigare zilnică. La telefoanele vechi vezi artefacte, lag vizual, luminozitate care nu se ridică la nivelul dorit sub lumina directă. În cazul Xiaomi 14T Pro, diferența este vizibilă din primele minute. Experiența vizuală oferită este cu mult peste așteptările inițiale.

Xiaomi 14T Pro are ca avantaj autonomia, încărcarea rapidă, robustețea

Xiaomi 14T Pro primește o baterie de 5.000 mAh, suficientă pentru o zi intensă de utilizare, fără să te preocupe autonomia. Încărcarea pe fir este de 120W HyperCharge, ceea ce permite să ajungi la 100% într-un timp scurt.

Încărcarea wireless la 50W este un bonus mare în această gamă de preț, deoarece oferă confort când nu vrei să folosești cablul.

În plus, software‑ul HyperOS bazat pe Android 14 este mai curat decât versiuni anterioare, întrucât folosește resursele mai eficient, are caracteristici AI utile și integrare bună cu funcții moderne. Carcasa finisată bine, cadrul metalic, spatele curbat 3D adaugă senzația premium când ții telefonul în mână.

Proiectarea vizuală contează și ea și merită amintit faptul că greutatea Xiaomi 14T Pro este de aproximativ 209 g. ca urmare, telefonul este destul de robust și nu dă impresia de telefon fragil, pe care să-l manevrezi cu grijă.

Xiaomi 14T Pro oferă performanță bună, camere și funcții interesante

În materie de performanță, chipsetul MediaTek Dimensity 9300+ (pe 4nm) este responsabil de performanțele consistente și constante ale Xiaomi 14T Pro. Memoria RAM este de 12 GB, stocarea internă UFS 4.0 până la 1 TB.

Aceste specificații tehnice sunt cele care fac posibilă rulare rapidă a aplicațiilor, multitaskingul fără sacadări, jocurile care rulează bine, mai ales dacă nu exagerezi cu detaliile grafice.

Cât despre sectorul foto, Xiaomi 14T nu dezamăgește nici aici. Are o cameră principală 50 MP cu stabilizare optică (OIS) cu ajutorul căreia poți surprinde cadre luminoase, bogate în detalii și-n contrast profund.

Camera telephoto este tot o cameră de 50MP, o cameră cu zoom optic suficient pentru a surprinde cadre de la distanță mai mică sau portrete așa cum îți dorești. Camera ultrawide de 12 MP este camera care poate extinde vederea și este extrem de utilă pentru peisaje sau fotografii de grup.

În ceea ce privește camera selfie, aceasta este o cameră de 32 MP, capabilă să ofere fotografii clare, dar și video 4K frontal. Atunci când îți dorești calitate maximă, poți opta pentru înregistrare în format 8K.

Stabilizarea video este utilă, mai ales când te miști sau vrei cadre clare în lumină slabă. Funcțiile AI pentru interfață disponibile pe Xiaomi 14T Pro, editarea foto, modul portret sunt câteva specificații care adaugă valoare reală în utilizarea zilnică.

De ce este Xiaomi 14T Pro o surpriză?

Xiaomi 14T Pro este o surpriză pentru că acesta oferă mult mai mult decât alte telefoane din aceeași gamă de preț. Pentru versiunea Xiaomi 14T Pro cu 12 GB de RAM și 512GB de spațiu de stocare, va trebui să plătești mai puțin de 3.000 de lei, ceea ce este un avantaj major, mai ales dacă ținem seamă de toate specificațiile.

Multe smartphone-uri costă mai mult, dar nu se ridică la nivelul Xiaomi 14T Pro și nu oferă specificațiile pe care le oferă acest telefon Xiaomi. Raportul performanță-preț este unul dintre principalele motive pentru care Xiaomi 14T Pro este perceput ca fiind unul dintre cele mai bune telefoane din această gamă.

De altfel, este unul dintre cele mai apreciate pentru raportul dintre prețul și performanța oferite. În comparație cu telefoane ceva mai vechi, diferențele sunt vizibile imediat.

Xiaomi 14T Pro se poate mândri cu încărcare mult mai rapidă, camere mai bune, performanță care nu se oprește la aplicații simple, display care arată excelent inclusiv la soare, autonomie care nu scade prea mult după un an sau doi.

Xiaomi 14T Pro este unul dintre acele telefoane care îți demonstrează că nu trebuie să faci mari compromisuri dacă ai un buget limitat. Chiar și la un preț mai mic poți primi ceea ce te interesează sau chiar mai mult. Iar Xiaomi 14T Pro este dovada clară în acest sens.

Xiaomi 14T Pro este surpriza anului pentru că reunește elemente pe care le vezi rar combinate într‑un telefon care nu costă cât un flagship premium. Ecran foarte bun, camere versatile și performante, autonomie și încărcare rapidă care te scutesc de griji, software modern cu funcții inteligente. Pentru cine dorește un telefon foarte bun, fiabil, robust, care să nu dezamăgească la acest preț, xiaomi 14t pro este un exemplu de telefon pe care merită să-l cumperi.

Sursă foto – cgtrader.com