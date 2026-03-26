(P) Experiențele pe care trebuie să le încerci cel puțin o dată în viață sau ce să-ți treci pe bucket list

Există momente care nu se măsoară în bani sau în fotografii, ci în senzații. Lucruri pe care le faci o dată și care îți rămân în minte ani la rând. Fie că vorbim despre călătorii, provocări personale sau experiențe care îți cresc pulsul, majoritatea oamenilor au o listă de activități pe care vor să le încerce.

Dacă nu ți-ai făcut încă un bucket list, poate că a venit momentul. Iată și câteva sugestii:

1. O călătorie inedită

O călătorie inedită poate să aibă mai multe nuanțe. Alege o destinație, rezervă cazarea și lasă restul să se întâmple. Ori mergi într-o locație fără planuri, complet spontan, sau alege o locație care nu este adesea frecventată de turiști.

Caracterul inedit poate fi dat și de timpul alocat pentru vacanță. De obicei, românii își alocă una-două săptămâni pentru concediu, însă cum ar fi o excursie de o lună? Vizitează Islanda, urmărește aurora boreală, explorează peisajele și cascadele care par desprinse dintr-un film. La final, nu vei ține minte doar locurile vizitate, ci și senzația de libertate, iar acesta e genul de experiență care merită trecut pe bucket list.

2. O activitate nouă

Poate fi un salt cu parașuta, prima prezentare ca speaker în fața unei săli pline sau o seară la cazinou cu prietenii, în care să vă testați abilitățile (și norocul). Nu e nevoie să vă deplasați neapărat, întrucât există o selecție variată de jocuri și online. În plus, dacă vă plac genul acesta de activități, o excursie în Las Vegas este de pus pe listă.

Tot online poți încerca alături de prieteni să participați la un concurs de gaming. Premiile sunt substanțiale în caz de câștig, deci pe lângă experiența în sine de a concura împotriva echipelor din alte țări, aveți și șansa unui câștig financiar.

3. Un hobby nou

Învață să joci șah. Încearcă un puzzle complex. Înscrie-te la un curs care te atrage de mult timp. Fiecare hobby nou îți poate deschide o perspectivă diferită asupra propriei persoane.

4. Un gest curajos pentru tine

Poate fi schimbarea locului de muncă. Dacă ești în același domeniu de mulți ani, o conversie profesională merită luată în calcul, dacă nu te mai regăsești în activitatea pe care o desfășori. Poți face cursuri de formare profesională astfel încât să dobândești abilități esențiale pentru posturi mai bine plătite, care îți oferă mai multă libertate (lucru remote). O altă idee în acest sens este mutarea în alt oraș. Uneori, cele mai importante experiențe nu sunt cele spectaculoase, ci cele care îți schimbă direcția.

5. Voluntariat pentru o cauză în care crezi

Alege măcar o zi pe lună în care să îți dedici timpul liber pentru o cauză nobilă. Îți poate schimba radical modul în care vezi lucrurile. Poți merge într-un adăpost pentru animale să ajuți patrupedele care au nevoie de socializare ori să te implici într-o campanie de mediu. De asemenea, sunt numeroase proiecte comunitare la care poți participa. Ajută copii, bătrâni, animale sau mediul și vei observa că astfel de activități îți vor contura un sentiment de împlinire. Voluntariatul poate fi o activitate one-time sau ceva recurent, totul depinde de tine. Însă merită să încerci măcar o dată în viață o experiență de genul.

6. O experiență culturală intensă

Mergi la teatru, la operă sau la un festival de film. Chiar dacă nu este genul tău de activitate, merită să vezi cum te simți într-un astfel de context. Uneori descoperi pasiuni noi exact în locurile în care nu te-ai fi așteptat.

7. Spune „da” oportunităților

Deși e foarte ușor să rămâi în zona de confort, fără să schimbi nimic la viața ta, te va surprinde cât de bine pot evolua lucrurile dacă pur și simplu le lași să se întâmple.

Până la urmă, bucket listul nu este despre bifat lucruri doar ca să le poți povesti mai târziu. Este despre experiențe care te schimbă puțin câte puțin. Despre momente care îți testează curajul, răbdarea, disciplina sau dorința de aventură. Viața nu înseamnă doar rutină și planuri sigure. Înseamnă și curiozitate, testarea limitelor și bucuria momentelor trăite conștient. Așa că poate întrebarea nu este doar ce îți dorești să faci într-o zi, ci când începi.

Poate chiar acum.

Sursa foto: pexels