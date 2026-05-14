Fostul șef ANPC, păcălit cu biletele la concertul Metallica. „Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”

Fostul președinte al ANPC, Horia Constantinescu, a mărturisit, într-o postare pe rețelele sociale că și-a luat țeapă la concertul Metallica de la București. Acesta susține că a cumpărat biletele „de pe o pagină de internet aparent, para-cunoscută”, dar, cu toate acestea, nu a putut intra la concert.

Horia Constantinescu a povestit pe Facebook că atunci când s-a apropiat de ultimul filtru a aflat că biletul nu era valid. Acesta a spus că și-a cumpărat biletele de pe o pagină de internet cunoscută, Viagogo.

„Am stat la coadă, am mers la pas și când m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie. Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. „Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra-para, cunoscută Viagogo. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău”, a declarat fostul președinte al ANPC, Horia Constantinescu.

Fostul șef al ANPC a mai spus că îi pare rău pentru că astfel de lucruri se întâmplă și „la case mai mari” și a subliniat că astfel de țepe sunt un fenomen răspândit atunci când se desfășoară evenimente de anvergură. Constantinescu nu a fost singurul care a căzut pradă acestei metode de înșelăciune. Pe rețele sociale și alți români s-au plâns de aceeași situație

„Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă iată și la case mai mari. Din păcate îi voi vedea în materiale de pe video”, a mai spus Constantinescu.

