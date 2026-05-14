Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au depus cereri la OSIM pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate. Ce scrie în documente

Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Claudiu Manda, secretarul general al partidului, au depus cereri la Oficiul Român de Invenții și Mărci (OSIM), pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate. Documentele depuse de cei doi se află în acest moment în analiză și au fost înregistrate în data de 28 aprilie.

Potrivit profit.ro, printre domeniile pentru care se solicită protecția mărcilor se regăsesc materialele tipărite și articolele de papetărie, îmbrăcămintea, serviciile de publicitate și marketing, sondajele de opinie, organizarea de evenimente, consultanța și finanțarea politică, redactarea de discursuri, serviciile juridice, precum și campaniile electorale.

Conform procedurilor OSIM, marca verbală constă într-o denumire sau un slogan redactat în caractere standard, care poate fi înregistrat atât cu elemente grafice, cât și fără acestea. Pentru depunerea cererii este necesară completarea unui formular tip și achitarea unei taxe de depunere de 51 de lei. La aceasta se adaugă taxa de publicare: 152 de lei pentru varianta alb-negru și 508 lei pentru cea color.

Cum funcționează procedurile OSIM

După înregistrare, cererea este publicată în cel mult șapte zile, iar din acel moment există o perioadă de două luni în care pot fi depuse observații sau opoziții întemeiate pe motive legale. Totodată, în maximum 30 de zile de la depunerea cererii trebuie achitată taxa de examinare pe fond. Pentru mărcile verbale, aceasta este de 559 de lei pentru prima clasă, iar pentru fiecare clasă suplimentară se percepe o taxă de 356 de lei.

OSIM examinează cererea pe fond în aproximativ șase luni de la publicare, cu condiția ca toate taxele aferente să fie achitate, urmând să decidă admiterea sau respingerea solicitării. Procedura se finalizează prin emiterea certificatului de înregistrare, care este eliberat numai după plata unei taxe de 254 de lei, în termen de 30 de zile de la notificare. În cazul neplății, solicitantul este considerat că a renunțat la marcă.

