Ion Cristoiu: „Nicușor a pus mai multe condiții - fără AUR, impune ca viitorul premier să aibă majoritate scrisă cu acord, iar majoritatea să fie compatibilă cu programul lui"
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan a pus niște condiții aproape imposibil de îndeplinit pentru alegerea noului premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Sunt două posibilități. Guvern minoritar. Sau PSD sau PNL…  Niciunul dintre cele două partide nu reușește să facă un acord scris. Acord scris, pentru că nu poți să vii să spui: lasă că am eu pe unii. Sau lucru către care tot insistă Nicușor Dan, se reface Coaliția.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan a pus niște condiții aproape imposibil de îndeplinit pentru alegerea noului premier. Acesta spune că nu poate să fie desemnat premier cineva care are 3%. De asemenea, el spune că în acest moment există două scenarii posibile. Jurnalistul prezintă primul scenariu, cel al unui guvern minoritar, iar cel de-al doilea este refacerea Coaliției. Totodată, acesta susține că cerințe precum existența unei majorități scrise și compatibilitatea acesteia fac foarte dificilă desemnarea unui premier.

„Nicușor Dan, ca să scape de varianta Bolojan, din nou premier. A zis așa: Veniți la consultări luni și cu majoritatea deja scrisă. Este o noutate, nimeni nu poate să vină… Sigur că nu poți să pui, să desemenzi unu care are 3%, dar îl desemnezi premier în momentul în care… Deci, ca eu să fac negocieri pentru un Guvern. Și eu vin la tine și spun: S-ar putea să fiu eu desemnat. Una este să spun: «Sunt desemnat» și negociez cu tine. Sunt două posibilități. Guvern minoritar. Sau PSD sau PNL…  Niciunul dintre cele două partide nu reușește să facă un acord scris. Acord scris, pentru că nu poți să vii să spui: Lasă că am eu pe unii. Sau lucru către care tot insistă Nicușor Dan, se reface Coaliția. D-aia spun că e fără ieșire. El a pus niște condiții, atenție, nu am mai pomenit. A zis așa: fără AUR. Eu spun ce a zis. E imposibil. Și apoi a zis: veniți la mine și eu desemnez premier pe cel care are majoritate scrisă cu acord. Stai că a mai zis o chestie. Majoritatea aia să fie compatibilă.”, a declarat jurnalistul.

