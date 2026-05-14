Ion Cristoiu: A primit ordin reprezentantul american la B9, subsecretarul de stat, DiNanno, să pară că nici n-a fost?

„A primit ordin reprezentantul american la B9, subsecretarul de stat, DiNanno, să pară că nici n-a fost?”, se întreabă gazetarul Ion Cristoiu, în Pastila sa de joi de pe Gândul.ro. 

„Ieri a avut loc, la București, Summitul B9, prezentat cu mare pompă de presa de partid și de stat, mai precis de presa lui Nicușor Dan, pentru că presa lui Bolojan a fost mai prudentă, mai reținută în elogii. Deci, Summitul B9, adică un fel de reuniune a unor țări, nouă țări membre ale unui ONG din cadrul NATO. O, cum să spun, o instituție, o alcătuire absolut inutilă. Mai mult așa, de ochii lumii, o alcătuire, nu știu, pusă la cale de România și Polonia pe vremea răposatului politic Klaus Iohannis, în memoria românilor.

Sindrofia, chermeza sau paceanga, cum ar spune cubanezii, de ieri s-a păstrat prin îmbogățirea videotecii. Comedie cu Nicușor Dan, cu încă două ipostaze, două secvențe, două filmulețe.

Unul este formidabil, surprinzându-l pe președintele României, gazda reuniunii, întrebându-se: „Ce caut eu acolo?”, rătăcit în sală. Deci el era gazda. Și un alt filmuleț îl surprinde râzând până la sufocare, deși nu era niciun motiv, cu niște cetățeni, niște personalități în jurul domniei sale.

Va mai rămâne în memorie și printr-o premieră absolută în istoria României, și anume: tovarășa de viață, zisă și concubina președintelui, a primit la Cotroceni pe nevasta lui Zelenski. Este o premieră. Și ce căuta ea la Cotroceni? De ce trebuia să primească nevasta altuia? Mă rog, probabil că, nu peste multă vreme, fetița lui Nicușor Dan va primi, nu știu, ziceți, fetița unui alt șef de stat, că așa este: s-a introdus protocolul vizitelor în alte vizite de familie.

Și, evident, pentru bucureșteni, faptul a fost un blocaj total, cu milițieni care fluierau în disperare sau se fâțâiau cu mașinile lor și își exercitau marea lor plăcere de a spune: „Nu-i voie pe aici”. Nu, mă, nu ne interesează.

Însă, probabil că unii dintre dumneavoastră, care s-au uitat așa mai serios, au zis: „Mă, dar de americanul ăla ce spuneți?”. Păi, cum vă reamintesc, Nicușor Dan ne-a anunțat că l-a invitat la această mare acțiune a NATO pe Donald Trump. Normal, șeful NATO e Donald Trump. NATO înseamnă America, inclusiv flancul de est.

Și ni s-a spus că Donald Trump a trimis, ca răspuns la invitație, pe Rubio, secretarul de stat, și după asta am aflat că, în calitate de reprezentant al lui Marco Rubio și al lui Trump, vine un subsecretar de stat din NATO, reprezentantul lui Trump. S-a trimis un reprezentant care, evident, trebuia să fie personalitatea numărul unu a delegației. Reprezentantul lui Trump trebuia să prezinte și un mesaj.

Trebuia, după părerea mea, să aibă o întâlnire cu Nicușor Dan sau măcar cu ministra de Externe. Sau măcar cu Ilie Bolojan. De aia am zis: „Unde-i americanul?”, pentru că, practic, din toată arhitectura acestei conferințe, el nu a existat. N-a dat niciun interviu, nu l-a sesizat nimeni, nu s-a întâlnit cu Nicușor Dan, n-a prezentat niciun mesaj.

Cum se poate? N-a venit? Nu, a venit. Iată, ambasada spune că el a scris, pe 13.05.2026, la ora 00:23, că „sosesc în România pentru a reprezenta Statele Unite la Summitul B9. Bună seara, București!”. Ambasada SUA l-a primit, ambasadorul? Nimeni altcineva.

Și a mai zis, pe 13 mai, la ora 17:56: „Mulțumesc, Nicușor Dan, pentru invitația de a participa, în calitate de observator al Statelor Unite, la această reuniune oportună și productivă”. Și nu mai știu nimic.

Păi, stați un pic, ceva e în neregulă totuși. NATO înseamnă America, America înseamnă Trump, și Trump să trimită reprezentant. Credeți că ai noștri l-au neglijat? L-au trecut cu vederea pe reprezentantul lui Trump? Nu.

După părerea mea, reprezentantul lui Trump a avut mandat de la Rubio să fie cât mai low profile, cât mai pitit cu putință, tocmai pentru că a dat un semnal că pe americani nu îi interesează nu numai frecția care a fost la București, dar nici NATO”, spune Ion Cristoiu.

