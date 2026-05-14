Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul

Cristian Lisandru
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea a intrat într-un proces de răcire, iar precipitațiile au fost o constantă a ultimelor zile. La ora 10:00 a expirat o atenționare meteorologică, iar mai multe regiuni din țară au fost afectate de vânt puternic, ploi și descărcări electrice. Nu a lipsit grindina în unele regiuni.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de astăzi, 14 mai 2026.

Vremea se va menține mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă. Vom avea parte de ploi slabe, în prima parte a zilei, prin zona de est a Munteniei, dar și prin partea de vest și sud-vest a Dobrogei.

  • Ploile nu vor fi însemnate cantitativ. 
  • Astăzi, spre după-amiză, ploile se vor restrânge.
  • Temperaturile maxime, pe parcursul zilei, vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade. Cele mai scăzute valori vor fi în sudul țării.
  • La noapte, cerul va fi temporar noros.
  • Aria de precipitații se va restrânge treptat. Temperaturile vor scădea ușor pe parcursul nopții.

Și în Capitală vom ave aparte de un plafon de nori, cerul va fi temporar noros. Pe timpul zilei, vom avea o maximă de 22 de grade. Pe timpul nopții vor fi 14 – 18 grade.

Nu vom avea parte de precipitații în București”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineții, potrivit ANM

În această dimineață, la ora 08:00, a fost minus 1 grad Celsius la Iezer, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură a dimineții. La aceeași oră, cea mai ridicată temperatură s-a înregistrat la Sulina și Constanța – 12 grade Celsius.

  • La București, la ora 08:00, au fost 9 grade Celsius, cu cer acoperit.
  • La Sulina au fost averse de ploaie, singura localitate unde au apărut precipitațiile, potrivit informațiilor transmise pe site-ul ANM.

A fost cer senin în partea de vest a României – 7 grade la Oradea și la Arad, 6 grade la Timișoara și Drobeta-Turnu Severin și 3 grade la Reșița.

La Târgu Mureș au fost 5 grade și ceață. În Moldova au fost 7 grade la Botoșani și 9 grade la Iași și Vaslui. La Suceava, a aceeași oră, se înregistrau 8 grade Celsius.

