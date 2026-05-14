Prima pagină » Știri externe » Kievul, sub un atac masiv rusesc cu rachete și drone, joi dimineață. Explozii puternice, blocuri de locuințe și mașini avariate în capitala Ucrainei

Kievul, sub un atac masiv rusesc cu rachete și drone, joi dimineață. Explozii puternice, blocuri de locuințe și mașini avariate în capitala Ucrainei

Mihai Tănase
Sursa foto: X/@ZelenskyyUa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Rusia a lansat în timpul nopții un atac aerian de amploare asupra Kievului, folosind valuri succesive de rachete și drone. Explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei. Autoritățile au raportat incendii și pagube în mai multe cartiere ale orașului.

Vezi galeria foto
6 poze

Kievul a fost ținta unui nou atac aerian masiv lansat de Rusia în primele ore ale dimineții de joi, după ce Moscova a desfășurat anterior unul dintre cele mai ample bombardamente coordonate cu drone de la începutul războiului, scrie KievPost.com.

Sirenele de raid aerian au răsunat în capitala ucraineană și în mai multe regiuni ale țării, în timp ce forțele ruse au lansat valuri succesive de rachete și drone asupra orașului. Sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au fost activate pe parcursul nopții, iar locuitorii Kievului au fost îndemnați să rămână în adăposturi.

Sursa foto: X/@ZelenskyyUa

Sursa foto: X/@ZelenskyyUa

Explozii puternice au fost auzite în mai multe zone ale capitalei. Unitățile de apărare aeriană au fost activate și au început să intercepteze țintele care se apropiau de oraș.

Incendii și pagube în mai multe cartiere din Kiev

Șeful Administrației Militare a Kievului, Tymur Tkachenko, a declarat că resturile provenite de la dronele și rachetele interceptate au provocat pagube în mai multe cartiere ale capitalei.

Sursa foto: X/@ZelenskyyUa

Sursa foto: X/@ZelenskyyUa

În cartierul Obolonskyi, fragmentele căzute au lovit o clădire rezidențială și au declanșat un incendiu.

Autoritățile au raportat pagube și în cartierele Dniprovskyi, Holosiivskyi și Solomianskyi, unde au fost afectate clădiri rezidențiale, drumuri, autoturisme și o construcție nerezidențială.

Sursa foto: X/@ZelenskyyUa

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, le-a cerut locuitorilor să nu părăsească adăposturile, avertizând că atacurile continuau în mai multe valuri.

Ucraina acuză o strategie rusă de „saturație”

Președintele Volodimir Zelenski avertizase anterior că Rusia pregătește noi atacuri masive cu rachete și drone, pe baza informațiilor furnizate de serviciile de informații ucrainene.

Oficialii de la Kiev susțin că Moscova aplică o tactică de „saturație”, menită să epuizeze muniția apărării antiaeriene și să suprasolicite sistemele de monitorizare înaintea unor lovituri și mai puternice.

Elkhan Nuriyev, membru al Uniunii Ofițerilor din Ucraina, a declarat pentru Kyiv Post că atacurile au fost concepute pentru a crea presiune psihologică asupra populației.

„Dronele au venit în valuri timp de mai bine de 30 de ore. De obicei, lansează rachete noaptea, când oamenii dorm, pentru a provoca perturbări și anxietate maxime”, a declarat Elkhan Nuriyev.

Potrivit oficialului ucrainean, obiectivul Kremlinului este să slăbească moralul populației și să intensifice presiunea asupra conducerii de la Kiev.

„Scopul este de a-i face pe ucraineni să se simtă epuizați și de a-l presa pe președinte. Dar ucrainenii nu vor face asta”, a afirmat Nuriyev.

Oficialul ucrainean a sugerat că momentul ales pentru bombardamentul de amploare nu este întâmplător și ar avea legătură cu summitul dintre Donald Trump și Xi Jinping de la Beijing.

„Putin vrea ca aceștia să spună la masa negocierilor de la Beijing: «Uitați-vă, Rusia distruge Ucraina»”, a declarat Elkhan Nuriyev.

Acesta susține că Moscova încearcă să își demonstreze forța militară și să își impună influența în negocierile geopolitice dintre marile puteri.

Sursa video – X/@ZelenskyyUa

Recomandarea autorului

Rusia își legitimează statutul de „stat agresor”. Legea care îi permite lui Putin să invadeze militar alte state, sub pretextul „protejării rușilor”

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Medicul care a îngrijit pasagerii infectați cu hantavirus pe vasul de croazieră a ieșit din izolare
12:56
Medicul care a îngrijit pasagerii infectați cu hantavirus pe vasul de croazieră a ieșit din izolare
ACUZAȚII Fiul lui Nicolás Maduro, primele declarații despre capturarea liderului venezuelean: „Credea că va muri”
12:02
Fiul lui Nicolás Maduro, primele declarații despre capturarea liderului venezuelean: „Credea că va muri”
SCANDAL Fostul om de încredere al președintelui Zelenski a fost arestat într-un dosar uriaș de corupție
11:23
Fostul om de încredere al președintelui Zelenski a fost arestat într-un dosar uriaș de corupție
CONTROVERSĂ Rusia își legitimează statutul de „stat agresor”. Legea care îi permite lui Putin să invadeze militar alte state, sub pretextul „protejării rușilor”
09:38
Rusia își legitimează statutul de „stat agresor”. Legea care îi permite lui Putin să invadeze militar alte state, sub pretextul „protejării rușilor”
CONTROVERSĂ Presa ucraineană acuză „virajul eurosceptic și suveranist” al lui Nicușor Dan: „România riscă să se îndepărteze de Europa”
09:11
Presa ucraineană acuză „virajul eurosceptic și suveranist” al lui Nicușor Dan: „România riscă să se îndepărteze de Europa”
FLASH NEWS Delegația impresionantă de oameni de afaceri pe care Trump a luat o cu el in China. Musk, șefii Nvidia și Apple, în centrul negocierilor la Beijing
08:33
Delegația impresionantă de oameni de afaceri pe care Trump a luat o cu el in China. Musk, șefii Nvidia și Apple, în centrul negocierilor la Beijing
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Digi24
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”
Cancan.ro
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Bolizi de sute de mii de euro folosiți de fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, anchetat într-un dosar de trafic de influență
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Locurile spectaculoase din România care au scăpat de aglomerație. Care sunt destinațiile oferă peisaje impresionante, liniște și experiențe autentice
Digi24
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
Cancan.ro
Cabral a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea!
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un studiu arată că arta originală reduce stresul. Diferența apare în doar 20 de minute!
DOCUMENT EXCLUSIV Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
12:58
Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
12:57
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
FLASH NEWS Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”
12:52
Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”
EXCLUSIV Cine conduce clasamentul încrederii, în rândul politicienilor. Cu cât a crescut în sondaje Bolojan după demitere și cât s-a prăbușit Nicușor Dan. Cum arată datele pe partide
12:09
Cine conduce clasamentul încrederii, în rândul politicienilor. Cu cât a crescut în sondaje Bolojan după demitere și cât s-a prăbușit Nicușor Dan. Cum arată datele pe partide
SCANDAL Turcescu revine în scandalul Metallica: „Hai să-mi pun si fanii Compact în cap”
12:00
Turcescu revine în scandalul Metallica: „Hai să-mi pun si fanii Compact în cap”
FLASH NEWS Sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău:”Nu sunt agenţi comerciali”
11:57
Sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău:”Nu sunt agenţi comerciali”

Cele mai noi

Trimite acest link pe