Kievul, sub un atac masiv rusesc cu rachete și drone, joi dimineață. Explozii puternice, blocuri de locuințe și mașini avariate în capitala Ucrainei

Rusia a lansat în timpul nopții un atac aerian de amploare asupra Kievului, folosind valuri succesive de rachete și drone. Explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei. Autoritățile au raportat incendii și pagube în mai multe cartiere ale orașului.

Kievul a fost ținta unui nou atac aerian masiv lansat de Rusia în primele ore ale dimineții de joi, după ce Moscova a desfășurat anterior unul dintre cele mai ample bombardamente coordonate cu drone de la începutul războiului, scrie KievPost.com.

Sirenele de raid aerian au răsunat în capitala ucraineană și în mai multe regiuni ale țării, în timp ce forțele ruse au lansat valuri succesive de rachete și drone asupra orașului. Sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au fost activate pe parcursul nopții, iar locuitorii Kievului au fost îndemnați să rămână în adăposturi.

Explozii puternice au fost auzite în mai multe zone ale capitalei. Unitățile de apărare aeriană au fost activate și au început să intercepteze țintele care se apropiau de oraș.

Incendii și pagube în mai multe cartiere din Kiev

Șeful Administrației Militare a Kievului, Tymur Tkachenko, a declarat că resturile provenite de la dronele și rachetele interceptate au provocat pagube în mai multe cartiere ale capitalei.

În cartierul Obolonskyi, fragmentele căzute au lovit o clădire rezidențială și au declanșat un incendiu.

Autoritățile au raportat pagube și în cartierele Dniprovskyi, Holosiivskyi și Solomianskyi, unde au fost afectate clădiri rezidențiale, drumuri, autoturisme și o construcție nerezidențială.

Sursa foto: X/@ZelenskyyUa

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, le-a cerut locuitorilor să nu părăsească adăposturile, avertizând că atacurile continuau în mai multe valuri.

Ucraina acuză o strategie rusă de „saturație”

Președintele Volodimir Zelenski avertizase anterior că Rusia pregătește noi atacuri masive cu rachete și drone, pe baza informațiilor furnizate de serviciile de informații ucrainene.

Oficialii de la Kiev susțin că Moscova aplică o tactică de „saturație”, menită să epuizeze muniția apărării antiaeriene și să suprasolicite sistemele de monitorizare înaintea unor lovituri și mai puternice.

Elkhan Nuriyev, membru al Uniunii Ofițerilor din Ucraina, a declarat pentru Kyiv Post că atacurile au fost concepute pentru a crea presiune psihologică asupra populației.

„Dronele au venit în valuri timp de mai bine de 30 de ore. De obicei, lansează rachete noaptea, când oamenii dorm, pentru a provoca perturbări și anxietate maxime”, a declarat Elkhan Nuriyev.

Potrivit oficialului ucrainean, obiectivul Kremlinului este să slăbească moralul populației și să intensifice presiunea asupra conducerii de la Kiev.

„Scopul este de a-i face pe ucraineni să se simtă epuizați și de a-l presa pe președinte. Dar ucrainenii nu vor face asta”, a afirmat Nuriyev.

Oficialul ucrainean a sugerat că momentul ales pentru bombardamentul de amploare nu este întâmplător și ar avea legătură cu summitul dintre Donald Trump și Xi Jinping de la Beijing.

„Putin vrea ca aceștia să spună la masa negocierilor de la Beijing: «Uitați-vă, Rusia distruge Ucraina»”, a declarat Elkhan Nuriyev.

Acesta susține că Moscova încearcă să își demonstreze forța militară și să își impună influența în negocierile geopolitice dintre marile puteri.

Sursa video – X/@ZelenskyyUa

Recomandarea autorului