(P) From IQOS Boutique Walls to Design Festival Halls

Totul a început la finalul anului trecut, odată cu lansarea boutique-ului IQOS din AFI Cotroceni, primul din noua generație de boutique-uri IQOS 2.0, urmat de inaugurări de magazine în mai multe orașe din țară. Fiecare spațiu a fost gândit atât ca un loc de interacțiune cu brandul, precum și ca o extensie a comunității, prin intervenții artistice dezvoltate împreună cu creativi local.

Unicitatea proiectului stă în felul în care tratează arta dincolo de dimensiunea estetică. Fiecare lucrare este ancorată într-o relație vie cu orașul, explorând memoria locului și experiențele subiective prin care artiștii îi interpretează identitatea.

Artiștii care au contribuit la intervențiile artistice dezvoltate în boutique-urile IQOS sunt SADDO, Loredana Ilie, Cristian Blesnoc, Diana Barbu, Bianca Bideac, Adelina Gavrilă, Ink Anda, Bianca Veșteman, Livia Fălcaru și OBERT, iar fiecare a adus o perspectivă distinctă asupra relației dintre oraș și propria viziune artistică. Bianca Bideac, artista care a creat lucrarea pentru Brașov, ne relatează schimbarea perspectivei prin acest proiect: „Cred că am realizat că arta nu își are locul 100% doar în galerii”, iar apoi completează cu una dintre cele mai bune definiții ale direcției în care merge proiectul: „cred că ar fi frumos cumva să o regăsim peste tot.” Fie că este vorba despre intervenții minimaliste sau despre compoziții vizuale complexe, toate lucrările au în comun același punct de plecare: identitatea locală.

Expoziția din cadrul Bucharest Design Festival (BDF), care poartă numele de „ From IQOS Boutique Walls to Design Festival Halls”, reunește toate ilustrațiile create în cadrul proiectului special „Studioului Curiozității” și aduce împreună 10 artiști din 8 orașe din România. Proiectată de studioul I.O.G. Arhitectura in spațiul din Clădirea CINA, expoziția funcționează ca o hartă vizuală a unei scene creative aflate în plină mișcare.

O hartă creativă a orașelor, nu doar un line-up de artiști

Participarea la BDF marchează momentul în care orașe, artiști, stiluri și procese se întâlnesc într-un singur cadru, transformând expoziția dintr-o simplă colecție de lucrări într-o hartă creativă a României, care reunește perspective locale într-o poveste coerentă despre designul contemporan.

„Studioul Curiozității a fost gândit ca un spațiu deschis, în care artiștii pot experimenta și publicul poate descoperi perspective noi.”, spune Andrei Borțun, CEO The Institute. „E firesc ca proiectul să ajungă într-un context mai larg, cum este un festival de design.”

„Mi-a plăcut ideea că lucrările noastre pleacă din contexte foarte diferite, dar ajung să dialogheze între ele”, spune Cristian Blesnoc. Pentru artiști, miza a fost felul în care își traduc orașul în limbaj vizual. „Am vrut să aduc în lucrare partea aceea liniștită a orașului pe care o iubesc eu”, spune Bianca Bideac despre Brașov, în timp ce Adelina Gavrilă descrie Galațiul printr-o atmosferă „vaporosă”, legată de „seninătatea” pe care am resimțit-o. Din zona de street art, OBERT vorbește despre energia directă a intervențiilor urbane: „are o super-putere, e in your face”, explicând cum lucrările ajung „să concureze cu panourile publicitare și cu mobilierul urban”. Mai multe perspective ale artiștilor pot fi descoperite în seria video „ Studioul Curiozității powered by IQOS – ep. 7: Bianca Bideac, Adelina Gavrilă, Obert” . Proiectul adună stiluri și identități locale într-un format coerent, iar prezența la BDF – cu amploarea sa – confirmă o evoluție firească a colaborării dintre IQOS și The Institute. „Parteneriatul acesta a crescut foarte firesc, pentru că există o afinitate reală între ce înseamnă designul ca formă de expresie și deschiderea spre dialog pe care o propune IQOS. Pentru noi, la The Institute, e important ca proiectele să aibă sens și să creeze conexiuni – între artiști, între orașe, între idei. Faptul că acest demers a pornit din spații comerciale și a ajuns să fie parte din Bucharest Design Festival spune mult despre potențialul lui de a construi o comunitate creativă coerentă.”, spune Andrei Borțun, într-un interviu acordat jurnalistului Eduard Enache pentru podcastul „Buzunar de Arta”.