(P) Ghid de stil: cum să porți corect hainele oversize fără să pari voluminoasă

Trendul oversize a cucerit de mult timp podiumurile de modă și străzile orașelor, transformându-se dintr-o nișă streetwear într-un pilon al stilului modern. Și este ușor de înțeles de ce: hainele supradimensionate sunt, înainte de toate, incredibil de confortabile. Ele reprezintă o formă de eliberare față de siluetele restrictive, o declarație de stil care prioritizează libertatea de mișcare și o atitudine relaxată.

Însă, oricât de atrăgătoare ar fi ideea de confort absolut, multe femei ezită să adopte acest trend de teama de a nu-și pierde formele într-un surplus de material sau de a părea neglijente. Secretul nu stă în a evita hainele oversize, ci în a învăța cum să le controlezi. Există o linie fină între un look chic, intenționat nonșalant, și o ținută care pare pur și simplu prea mare. Vestea bună este că, odată ce stăpânești câteva reguli de bază despre proporții, texturi și echilibru, vei putea purta orice piesă oversize cu încredere și stil.

Regula de aur, piatra de temelie a oricărei ținute oversize reușite, este echilibrul proporțiilor. Asta înseamnă că, dacă alegi să porți o piesă voluminoasă într-o parte a corpului, cealaltă parte trebuie să fie mai structurată sau mai mulată pentru a crea contrast și a menține o siluetă armonioasă. Este cel mai simplu principiu de aplicat și are cel mai mare impact vizual. Cel mai la îndemână exemplu este atunci când porți tricouri femei oversize, care au devenit o uniformă a stilului urban. Pentru a evita efectul de „sac”, combină-le cu piese care urmăresc linia corpului în partea de jos: o pereche de blugi skinny, colanți din piele ecologică, pantaloni de tip „cigarette” sau chiar o fustă creion. Acest contrast direct între volumul tricoului și linia suplă a pantalonilor va crea un echilibru perfect, permițând piesei oversize să fie punctul central al ținutei, fără a te copleși.

Marchează-ți talia

Una dintre cele mai mari temeri legate de hainele largi este pierderea taliei, acel punct care definește silueta feminină. O piesă oversize, lăsată liberă, poate ascunde complet formele. Soluția este simplă: marchează talia. Nu trebuie să fie ceva complicat. Cea mai populară tehnică este „the French tuck” – introducerea lejeră a părții din față a tricoului sau a puloverului în pantaloni sau fustă. Acest gest simplu atrage instant atenția asupra taliei, creează o linie mai lungă a picioarelor și adaugă o notă de stil intenționat, sugerând că ținuta este una gândită, nu întâmplătoare. Pentru un efect mai dramatic, poți folosi o curea. O curea purtată peste un sacou oversize sau chiar peste un hanorac poate transforma complet o ținută, adăugând structură și un punct de interes.

Joacă-te cu texturile și materialele

Stilul nu înseamnă doar formă, ci și textură. Combinarea diferitelor materiale poate adăuga profunzime și rafinament unei ținute oversize. O ținută compusă integral din materiale grele, cum ar fi un hanorac gros și pantaloni de jogging din același material, poate părea uneori prea masivă. Încearcă să combini. Imaginează-ți o pereche de pantaloni femei oversize dintr-un material fluid și mătăsos; în loc să îi porți cu un top la fel de lejer, combină-i cu un pulover tricotat, mai texturat, sau cu o cămașă simplă din bumbac rigid. Contrastul dintre fluiditatea pantalonilor și structura topului va crea un look sofisticat și echilibrat. La fel, un tricou oversize din bumbac gros poate fi pus în valoare de o fustă satinată sau de pantaloni din piele ecologică.

Nu uita de extremități

Detaliile fac diferența, mai ales în cazul ținutelor oversize. Lăsarea la vedere a celor mai subțiri părți ale corpului – gleznele și încheieturile mâinilor – poate preveni senzația de a fi „înghițită” de haine. Suflecă mânecile hanoracului sau ale sacoului pentru a expune încheieturile; acest gest adaugă o notă de nonșalanță și creează o linie vizuală care subțiază. Alege pantaloni cu o lungime care lasă glezna la vedere sau rulează tivul blugilor. În ceea ce privește încălțămintea, ai libertate totală, dar fii conștientă de efectul creat. O pereche de sneakers masivi, de tip „chunky”, va accentua stilul urban și relaxat, în timp ce o pereche de botine cu vârful ascuțit sau niște pantofi stiletto pot adăuga o notă de eleganță neașteptată, ridicând întreaga ținută.

În final, trendul oversize este despre atitudine. Este despre a te simți bine în pielea ta și în hainele pe care le porți. Aceste reguli nu sunt menite să îngrădească, ci să ofere instrumentele necesare pentru a experimenta cu încredere. Odată ce înțelegi principiile de bază ale echilibrului și proporțiilor, vei descoperi că hainele oversize nu sunt menite să ascundă, ci să îți dea ocazia să-ți exprimi stilul personal.