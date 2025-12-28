Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Emisiunea de chiloțăreală cu Mirabela Grădinaru a confirmat: Nicușor Dan e om nu Președinte

Ion Cristoiu: Emisiunea de chiloțăreală cu Mirabela Grădinaru a confirmat: Nicușor Dan e om nu Președinte

28 dec. 2025, 13:21, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție interviul oferit de Mirabela Grădinaru la un post de televiziune.

„Mirabela Grădinaru, nu soție, ci tovarășă de viață a președintelui Nicușor Dan, a acordat un interviu în cadrul unei emisiuni de chiloțăreală intitulată «La cină», o emisiune prin nimic deosebită în materie de nivel intelectual, nivel profesionist de cea realizată de la Kanal D, și unde a fost prezent și tovarășul de viață. Din 1990 până acum, nu m-am ocupat, n-am scris, n-am comentat personalitatea soțiilor de președinte și a soțiilor de demnitari și premieri. Singura persoană pe care am comentat-o și am ridiculizat-o a fost Carmen Iohannis.

(…) Acest interviu, această prezență a Mirabelei Grădinaru, simțind nevoia să o comentez, deoarece toate site-urile sunt pline de știri rupte din declarații și deoarece o mașinărie de lins, în cazul unei femei nu putem spune că în fund, deoarece are, deja, conotații deșucheate, de lins coatele sau ce vreți, tălpile, urmele tălpilor s-a declanșat după interviul de aseară.

Pe de altă parte, este o premieră în istoria postdecembristă. De regulă, cu excepția răvășitoarei, dar o excepție nuanțată, deoarece Carmen Iohannis nu a fost la televiziuni să facă destăinuiri despre soț. Deci, cu mica excepție, soțiile demnitarilor din România au căutat să fie discrete. (…) Din simplul motiv că au încercat și au reușit să evite destăinuiri penibile despre soți”, a spus Ion Cristoiu.

