Care sunt perioadele de necontributivitate care contează la pensie în 2026

Noua lege a pensiilor aduce clarificări importante pentru cei care se apropie de vârsta pensionării. Chiar și fără plata de contribuții, anumite perioade pot să fie recunoscute ca vechime în muncă, iar în 2026, aceste prevederi pot să facă diferența în stabilirea dreptului la pensie.

Legea nr. 360/2023 în ce privește sistemul public de pensii, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024, redefinește clar stagiul de cotizare. El nu se limitează doar la perioadele în care o persoană a plătit efectiv contribuții, ci mai include și alte trei componente distincte: stagiul contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege.

Stagiul contributiv înseamnă intervalele pentru care s-au datorat și achitat contribuții la sistemul public de pensii sau cele acoperite prin contracte de asigurare socială. Legea mai stabilește și noțiunea de stagiu complet de cotizare contributiv, esențial pentru obținerea pensiei anticipate sau pentru reducerea vârstei standard de pensionare. EL este strict reglementat și diferă de stagiul total ce include și perioadele necontributive.

Pe lângă perioadele în care s-au plătit contribuții, legea mai recunoaște o serie de intervale asimilate stagiului de cotizare, desi acestea nu presupus contribuții directe. Printre ele se numără studiile universitare de zi sau cu frecvență, cu condiția finalizării cu diplomă.

De asemenea, mai sunt recunoscute și perioadele de serviciu militar, indiferent de forma lor, dar și intervalele în care persoana a beneficiat de indemnizații de asigurări sociale în intervalul 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006.

Și concediile medicale pentru accidente de muncă și boli profesionale, începând cu 1 ianuarie 2005, sunt considerate perioade asimilate.

Apoi, un caz aparte îl reprezintă concediul pentru creșterea copilului, acordat după data de 1 ianuarie 2006. El este tratat diferit, fiind luat în calcul la stagiul minim de cotizare contributiv și la stagiul complet.

Legea pensiilor mai permite recunoașterea unor perioade necontributive ca stagii de cotizare, în baza unor acte normative speciale. Este vorba despre intervalele recunoscute pentru persoanele persecutate politic după 6 martie 1945, dar și perioadele de deportare, detenție sau prizonierat.

Mai sunt considerate vechime șiperioadele acordate soțiilor salariate care și-au însoțit partenerii aflați în misiuni permanente în străinătate. Alte intervale recunoscute ajutorul de șomaj sau ajutor de integrare profesională înainte de 1 aprilie 2001, dar și perioadele cu plăți compensatorii sau venit de completare, în anumite condiții.

De asemenea, legea ia în calcul și perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfășurată în grupele I și II de muncă sau în condiții speciale, dar și alte intervale recunoscute prin acte normative distincte. Clarificările sunt esențiale pentru românii care își planifică pensionarea în anul 2026.

