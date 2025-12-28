Prima pagină » Actualitate » Care sunt perioadele de necontributivitate care contează la pensie în 2026

Care sunt perioadele de necontributivitate care contează la pensie în 2026

28 dec. 2025, 13:08, Actualitate
Care sunt perioadele de necontributivitate care contează la pensie în 2026
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Noua lege a pensiilor aduce clarificări importante pentru cei care se apropie de vârsta pensionării. Chiar și fără plata de contribuții, anumite perioade pot să fie recunoscute ca vechime în muncă, iar în 2026, aceste prevederi pot să facă diferența în stabilirea dreptului la pensie.

Legea nr. 360/2023 în ce privește sistemul public de pensii, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024, redefinește clar stagiul de cotizare. El nu se limitează doar la perioadele în care o persoană a plătit efectiv contribuții, ci mai include și alte trei componente distincte: stagiul contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege.

Stagiul contributiv înseamnă intervalele pentru care s-au datorat și achitat contribuții la sistemul public de pensii sau cele acoperite prin contracte de asigurare socială. Legea mai stabilește și noțiunea de stagiu complet de cotizare contributiv, esențial pentru obținerea pensiei anticipate sau pentru reducerea vârstei standard de pensionare. EL este strict reglementat și diferă de stagiul total ce include și perioadele necontributive.

Pe lângă perioadele în care s-au plătit contribuții, legea mai recunoaște o serie de intervale asimilate stagiului de cotizare, desi acestea nu presupus contribuții directe. Printre ele se numără studiile universitare de zi sau cu frecvență, cu condiția finalizării cu diplomă.

De asemenea, mai sunt recunoscute și perioadele de serviciu militar, indiferent de forma lor, dar și intervalele în care persoana a beneficiat de indemnizații de asigurări sociale în intervalul 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Și concediile medicale pentru accidente de muncă și boli profesionale, începând cu 1 ianuarie 2005, sunt considerate perioade asimilate.

Apoi, un caz aparte îl reprezintă concediul pentru creșterea copilului, acordat după data de 1 ianuarie 2006. El este tratat diferit, fiind luat în calcul la stagiul minim de cotizare contributiv și la stagiul complet.

Legea pensiilor mai permite recunoașterea unor perioade necontributive ca stagii de cotizare, în baza unor acte normative speciale. Este vorba despre intervalele recunoscute pentru persoanele persecutate politic după 6 martie 1945, dar și perioadele de deportare, detenție sau prizonierat.

Mai sunt considerate vechime șiperioadele acordate soțiilor salariate care și-au însoțit partenerii aflați în misiuni permanente în străinătate. Alte intervale recunoscute ajutorul de șomaj sau ajutor de integrare profesională înainte de 1 aprilie 2001, dar și perioadele cu plăți compensatorii sau venit de completare, în anumite condiții.

De asemenea, legea ia în calcul și perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfășurată în grupele I și II de muncă sau în condiții speciale, dar și alte intervale recunoscute prin acte normative distincte. Clarificările sunt esențiale pentru românii care își planifică pensionarea în anul 2026.

Autorul recomandă:

Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Procesele lui Georgescu reprezintă o tristețe. Omul este hăituit”
12:00
Ion Cristoiu: „Procesele lui Georgescu reprezintă o tristețe. Omul este hăituit”
EXTERNE Povestea satelor pierdute în mare din Regatul Unit: „S-a scufundat și biserica, iar clopotele se auzeau în continuare”
11:24
Povestea satelor pierdute în mare din Regatul Unit: „S-a scufundat și biserica, iar clopotele se auzeau în continuare”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „3 diversiuni ale anului – asaltul asupra justiției, diversiunea dintre cele două tururi și raportul lui Alex Florența”
11:00
Ion Cristoiu: „3 diversiuni ale anului – asaltul asupra justiției, diversiunea dintre cele două tururi și raportul lui Alex Florența”
Mediafax
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa
Mediafax
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri. Ce fac unii călători și cum reacționează personalul
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: 'O să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Faptele bune și voluntariatul ne pot încetini îmbătrânirea creierului, indică un studiu

Cele mai noi