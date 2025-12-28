Prima pagină » Actualitate » Incendiu major la un depozit aflat la intrarea în București de pe A1. A fost emis mesaj de alertă extremă

Incendiu major la un depozit aflat la intrarea în București de pe A1. A fost emis mesaj de alertă extremă

28 dec. 2025, 13:18, Actualitate

Un incendiu major, cu degajări mari de fum produs la un depozit, zona BD. Iuliu Maniu, sector 6, București. Autoritățile au emis un mesaj de Extreme Alert” și spun să evitați zona.

Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități.”, se indică în mesaj.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, autospeciala transport roboți, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD.

Incendiul se manifestă în zona centrală a spațiului, în acest moment se realizează decupaje pentru facilitarea accesului în interior. În exteriorul depozitului sunt depozitate materiale combustibile, asftel existând pericolul de extindere.

Depozitul în cauză are înaltimea de 11 metri, iar materialele din interior sunt depozitate în stive de 10 metri.

Incident teribil în Onești. Doi tineri au ajuns în stare critică, după o explozie într-un apartament

