Bilanț macabru în zilele de Crăciun: 19 persoane au fost găsite decedate în casă, în Constanța

28 dec. 2025, 14:20, Actualitate
La Constanța au fost peste 600 de solicitări primate de Serviciul de Ambulanță SAJ, în primele două zile de Crăciun. În cazul a aproximativ 440 de pacienți a fost necesară transportarea la spital.

Potrivit purtătorului de cuvânt SAJ Constanța, Claudia Tatarici, persoanele care au apelat la Ambulanță acuzau dureri abdominale, vărsături, cefalee, stări febrile, dispnee.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În cele două zile de Crăciun au fost 608 solicitări pentru SAJ Constanța. Din cei 608 pacienți, 438 au fost transportați la spital”, a transmis Tatarici.

De asemenea, în 19 situații, pacienții au fost găsiți decedați la domiciliu.

