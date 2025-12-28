Bilanț macabru în zilele de Crăciun: 19 persoane au fost găsite decedate în casă, în Constanța

La Constanța au fost peste 600 de solicitări primate de Serviciul de Ambulanță SAJ, în primele două zile de Crăciun. În cazul a aproximativ 440 de pacienți a fost necesară transportarea la spital.

Potrivit purtătorului de cuvânt SAJ Constanța, Claudia Tatarici, persoanele care au apelat la Ambulanță acuzau dureri abdominale, vărsături, cefalee, stări febrile, dispnee.

„În cele două zile de Crăciun au fost 608 solicitări pentru SAJ Constanța. Din cei 608 pacienți, 438 au fost transportați la spital”, a transmis Tatarici.

De asemenea, în 19 situații, pacienții au fost găsiți decedați la domiciliu.

Autorul recomandă:

Incendiu major la un depozit aflat la intrarea în București de pe A1. A fost emis mesaj de alertă extremă