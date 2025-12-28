Prima pagină » Știri politice » Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA: „Lasă oamenii vulnerabili şi mai vulnerabili”

Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA: „Lasă oamenii vulnerabili şi mai vulnerabili”

Ruxandra Radulescu
28 dec. 2025, 14:16, Știri politice
Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA:

Jurnalista Ioana Ulmeanu critică una dintre măsurile Guvernului Bolojan din Ordonanța „trenuleț”, ce presupune tăierea alocației de hrană pentru 137 de copii cu handicap, sau care suferă de HIV/SIDA. 

Ioana Ulmeanu a comentat într-o notă dureros de ironică măsurile grave ale Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Hai să nu le mai găsim nod în papură și să nu le mai criticăm orice decizie care lasă oamenii vulnerabili şi mai vulnerabili”, a precizat aceasta pe contul de Instagram.

Federația UNOPA cere anularea deciziei

„Federația UNOPA protestează vehement faţă de decizia Guvernului PSD, PNL, USR, UDMR de a tăia indemnizația de hrană de care beneficiau 137 de copii cu handicap de tip HIV/SIDA din România și cere anularea imediată a deciziei.

Prin Ordonanța trenuleț Guvernul face un cadou de Crăciun acestor copii și în anul 2026 le suspendă plata.
Astfel, la Art. XXXVIII ordonanța spune că

„În anul 2026, prevederile art. 582 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se mai aplică.”

Art. 58 alin 2 din Legea nr. 448/2006 spune „Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.”, a transmis jurnalista Ioana Ulmeanu.

FOTO: Mediafax

