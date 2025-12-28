Prima pagină » Actualitate » Spectacol al naturii în Italia: Vulcanul Etna a erupt după aproape 30 de ani

Spectacol al naturii în Italia: Vulcanul Etna a erupt după aproape 30 de ani

28 dec. 2025, 14:01, Actualitate
Spectacol al naturii în Italia: Vulcanul Etna a erupt după aproape 30 de ani
Spectacol al naturii pe insula italiană Sicilia. Vulcanul Etna a erupt, iar râuri de lavă au fost aruncate în aer până la 400 de metri înălţime. Fumul gros a fost purtat kilometri întregi de vânt.

Aceasta estepremieră după aproape 30 de ani. Erupția a avut loc în craterul din nord-est, considerat de ani mulți ani un gingant adormit.

Autoritățile au îndemnat turiștii să evite deplasările pe versanții vulcanului.

Cele mai noi