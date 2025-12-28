Spectacol al naturii în Italia: Vulcanul Etna a erupt după aproape 30 de ani

COD ROȘU România îngheață. Țara s-a aflat sub asediul iernii în ultimele 48 de ore: risc de accidente și arbori doborâți în urma codului roșu de viscol
15:36
Spectacol al naturii pe insula italiană Sicilia. Vulcanul Etna a erupt, iar râuri de lavă au fost aruncate în aer până la 400 de metri înălţime. Fumul gros a fost purtat kilometri întregi de vânt.
Aceasta este o premieră după aproape 30 de ani. Erupția a avut loc în craterul din nord-est, considerat de ani mulți ani un gingant adormit.
Autoritățile au îndemnat turiștii să evite deplasările pe versanții vulcanului.
sursa foto: Hepta
