Spectacol al naturii în Italia: Vulcanul Etna a erupt după aproape 30 de ani

Spectacol al naturii pe insula italiană Sicilia. Vulcanul Etna a erupt, iar râuri de lavă au fost aruncate în aer până la 400 de metri înălţime. Fumul gros a fost purtat kilometri întregi de vânt.

Aceasta este o premieră după aproape 30 de ani. Erupția a avut loc în craterul din nord-est, considerat de ani mulți ani un gingant adormit.

Autoritățile au îndemnat turiștii să evite deplasările pe versanții vulcanului.

