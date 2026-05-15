(P) Ghidul Complet pentru Retaileri: Cum să îți pregătești magazinul pentru Ziua Copilului

Ziua Copilului, celebrată anual pe 1 iunie, reprezintă unul dintre cele mai importante „vârfuri” de vânzări pentru retailerii din România, fiind depășită doar de perioada Crăciunului. Statisticile arată că piața de jucării din România a atins praguri record în ultimii ani, depășind valoarea de 1,7 miliarde de lei, iar de 1 Iunie, peste 50% dintre părinți alocă bugete generoase pentru cadouri, dulciuri și evenimente festive.
Pentru a profita la maximum de această efervescență comercială, pregătirea din timp a stocului este esențială. Iată ce trebuie să știi pentru a-ți asigura succesul în această perioadă.

Ce produse trebuie să achiziționezi: Tendințele anului 2026

Pentru a avea un magazin atractiv, mixul de produse trebuie să fie variat. În topul căutărilor se află, fără îndoială, categoria de jucării engros, însă cererea este ridicată și pentru alte segmente. Iată ce nu trebuie să lipsească din oferta ta:

1. Jucării educative și de construcție: Seturile de tip LEGO, jocurile STEM și puzzle-urile rămân preferatele părinților care caută cadouri cu valoare adăugată.
2. Dulciuri en gros: De la seturi de ciocolată personalizate până la pachete tematice, dulciurile sunt accesorii obligatorii pentru orice cadou de 1 Iunie.
3. Accesorii petrecere en gros: Deoarece multe grădinițe, școli și companii organizează petreceri, cererea pentru baloane, coifuri, farfurii tematice și decorațiuni explodează.
4. Haine copii angro: Mulți părinți profită de această ocazie pentru a reînnoi garderoba de vară a celor mici, căutând haine cu personaje din desene animate sau materiale naturale.
5. Produse en gros pentru exterior: Odată cu venirea verii, trotinetele, bicicletele, piscinele gonflabile și seturile de nisip sunt la mare căutare.

Aprovizionarea inteligentă: De ce să alegi varianta „engros online”?

Timpul este cea mai prețioasă resursă pentru un antreprenor. Dacă până acum obișnuiai să vizitezi depozitele fizice, în 2026 modelul de business s-a mutat în mediul virtual. Alegând să te aprovizionezi de pe un marketplace engros online, beneficiezi de avantaje competitive imediate:
• Economie de timp și bani: Nu mai pierzi ore în trafic sau bani pe combustibil și cazare deplasându-te la depozitele fizice. Totul se rezolvă din câteva click-uri, de la birou sau de acasă.
• Compararea ofertelor într-un singur loc: Poți analiza prețurile și specificațiile de la zeci de furnizori simultan, asigurându-te că obții cea mai bună marjă de profit.
• Livrare rapidă și de încredere: Furnizorii moderni din România și Europa dispun de sisteme logistice avansate, garantând livrarea produselor direct la ușa magazinului tău în timp util.
• Transport gratuit: Pentru comenzi ce depășesc un anumit prag valoric, reducând astfel costurile operaționale.
Când este momentul optim pentru aprovizionare?
Secretul unei campanii reușite de 1 Iunie este anticiparea. Statisticile de vânzare indică faptul că românii încep să caute cadouri cu aproximativ 2-3 săptămâni înainte.

Prin urmare, stocul tău de produse en gros ar trebui să fie deja recepționat și inventariat până la jumătatea lunii mai. Acest lucru îți oferă timp să realizezi fotografii de produs, să actualizezi prețurile în magazinul online și să demarezi campaniile de marketing.

Pregătirea pentru Ziua Copilului nu trebuie să fie un proces stresant. Prin parteneriate strategice cu furnizori care oferă diversitate și eficiență, afacerea ta poate înregistra creșteri semnificative. Fie că ești în căutare de haine copii angro, jucării sau dulciuri en gros, soluțiile de aprovizionare digitală sunt cheia pentru un retail modern, profitabil și adaptat nevoilor pieței actuale.
Investește inteligent în stocuri și transformă 1 Iunie în cea mai profitabilă zi a semestrului!

