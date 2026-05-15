Ministerul de Finanțe înăsprește regulile de securitate cibernetică pentru personal. Ce nu mai au voie să facă angajații – DOCUMENT

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le interzice accesul angajaților la mai multe aplicații digitale precum: WhatsApp, ChatGPT, Google Translate, dar și la dispozitivele USB. În Ordinul 543, semnat de ministru și publicat în exclusivitate de Gândul, se spune că măsura a fost dispusă pentru a opri scurgerea de informații din interiorul Ministerului.

„Pentru întărirea securităţii cibernetice în raport cu situația geopolitică actuală generată de actori statali si nonstatali, se implementează măsurile tehnice suplimentare necesare, la nivelul stațiilor de lucru ale personalului Ministerului Finanţelor şi a unităţilor subordonate (Agentia Naţionala de Administrare Fiscală şi Autoritatea Vamală Româna), având ca scop restricţionarea accesului la:

1) porturile USB pentru dispozitive de stocare

2) adresele de email personale (Gmail, Yahoo, Outlook,…)

3) platformele de cloud sharing (Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive,…)

4) platformele de AI (ChatGPT, Gemini, Copilot,…)

5) platformele de social media, inclusiv Whatsapp

6) instrumente on-line de traducere (de ex. Google Translate)

Măsurile vor fi implementate în vederea reducerii vulnerabilităţilor existente la nivelul staţiilor de lucru, a sistemelor informatice şi a aplicaţiilor care sunt operaționalizare sau sunt în curs de operaționalizare şi în vederea adoptării standardului ISO 27001 pentru a putea proteja datele şi sistemele informatice ale Ministerului Finantelor şi a unităţilor subordonate (Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală şi Autoritatea Vamală Româna).

Conducerea şi personalul Centrului Național pentru Informaţii Financiare, vor duce la îndeplinire prezentul ordin”, se arată în document.

