Nicușor Dan a vizitat, vineri, expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026", împreună cu juniorul. BSDA este organizată în parteneriat cu MApN, MAI, MEDAT, SRI, STS, Departamentul de Război al SUA și Ambasada SUA la București.Ulterior Oreședintele a sublimiat pe Facebook importanța investițiilor în Apărarea României.

Investițiile în tot ce ține de apărarea cetățenilor noștri au devenit o prioritate, în actualul context global cu multiple conflicte militare, afirmă Nicușor Dan. Ediția din acest an este cea mai mare de până acum, însumând o cifră de afaceri de aproximativ un trilion de dolari.

O investiție în securitate

Doar asigurând pacea societățile noastre pot să rămână libere și să prospere în viitor, afirmă Nicușor Dan. Expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026” reprezintă un eveniment important care pune în contact industria noastră de apărare cu potențialii investitori, creând o serie de oportunități pentru România, evidențiază Președintele.

O afacere de un trilion de dolari

BSDA este cea mai mare expoziție internațională din Europa de Est, dedicată industriilor de apărare și aeronautice, securității naționale, securității private și securității cibernetice. are loc o dată la doi ani, în București. BSDA contribuie activ și direct la promovarea industriei românești de profil.



