Ce spune Eugen Teodorovici despre cazul Oanei Gheorghiu: „Ea nu are culoarea roșie, nu e PSD-istă. Îmi amintesc ce presiune era pe noi”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre cum Oana Gheorghiu a făcut trafic de influență, dar nu este sancționată pentru că nu este de la PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Acesta a început prin a spune că pe psd-iști a fost mereu o presiune suplimentară. Politicianul afirmă că dacă ar fi fost implicat într-un asemenea scandal, pleca de la Minister direct cu mascații.

„Probabil că doamna Gheorghiu nu are culoarea roșie. Adică nu este de la PSD. Repet, eu nu iau apărare nimănui, dar îmi aduc aminte ce presiune era pe noi. Păi eu dacă aș fi făcut așa ceva din Minister, nu că zburam, dar nu mai mergea cu mașina acasă, mergeam direct cu duba. Deci ăsta este pentru că și eu am avut întâlniri cu companii. Atenție, toți miniștrii, toți demnitarii, primul ministru, parlamentari, toți au întâlniri cu firme românești, străine și așa mai departe. Astăzi există un registru al transparenței. Este o obligație la nivel european și așa mai departe, OCDE, de a trece într-un registru cu cine te întâlnești, cine participă și care e scopul vizitei.”, a explicat politicianul.

Teodorovici: „Deci a avut un buget al țării, pentru o țară și încă un buget pentru PSD. Vă dați seama ce inepție? Eu pun bani din alte părți și fac un buget al țării. Dar am un buget și pentru PSD și pentru primari. Astea sunt glume de oameni… Sunt glume infantile, ca să nu zic că sunt ei infantili.”

Legat de registrele de întâlniri, acesta a făcut o paralelă cu perioada în care Florin Cîțu spunea despre el că are buget dublu, unul pentru țară și unul pentru PSD-iști. Teodorovici susține că Florin Cîțu trebuie luat exact așa cum este. Mai mult de atât, acesta susține că l-a apostrofat pe Cîțu pentru declarațiile iresponsabile pe care le făcea prin 2019.