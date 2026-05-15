Ce înseamnă când o persoană tace mereu pentru a evita un conflict, potrivit psihologilor

sursa foto: Envato
Acest tipar ascunde un nivel ridicat de anxietate și o determină pe persoană să renunțe la propriile nevoi, scrie El Economista.

Conflictul pare inevitabil în anumite momente ale vieții, iar evitarea lui nu este atât de ușoară pe cât pare. Ba mai mult, nu ar fi nici sănătoasă. Confruntarea cu conversații incomode și depășirea certurilor sunt, de asemenea, esențiale pentru construirea unor relații puternice. Cu toate acestea, este adevărat că există două tendințe distincte: cei care sunt în mod natural mai predispuși la conflicte și cei care nu sunt.

Mai mult, există persoane care se teme de astfel de situații și, pentru a le evita, aleg adesea să tac. Un gest care ar putea părea nesemnificativ și inofensiv la prima vedere, dar care maschează un nivel ridicat de anxietate ce le-ar putea dăuna bunăstării emoționale.

Persoanele care, în general, nu sunt conflictuale, tind să prețuiască profund momentele de pace, armonie și stabilitate emoțională, spre deosebire de situațiile inconfortabile. Pentru mulți, acest lucru reflectă și experiențele trecute, deoarece creșterea într-un mediu conflictual poate juca un rol decisiv în crearea aversiunilor și a mecanismelor de protecție.

Aceasta reflectă, de asemenea, și teama de a pierde controlul și potențialele consecințe ale acestuia. În mod similar, unii se tem să nu-i dezamăgească pe ceilalți sau caută constant aprobarea, ceea ce duce la o nesiguranță semnificativă în ceea ce privește judecata și la o tendință de a evita orice fel de interacțiune.

Potrivit experților, aceste persoane prezintă adesea comportamente similare, cum ar fi evitarea exprimării opiniilor lor și neglijarea propriilor nevoi.

Pentru a rupe acest tipar, este important să identificăm și să punem la îndoială gândurile care ne conduc la teama de a ne exprima opiniile. În plus, comunicarea ar trebui să fie piatra de temelie a oricărei relații, iar posibilitatea de a te exprima liber ajută cealaltă persoană să se simtă confortabil și în siguranță.

Totuși, un alt aspect important de luat în considerare este că conflictul nu este niciodată plăcut, dar evitarea lui nu face decât să întărească acest sentiment. Tehnicile de respirație și meditație pot ajuta oamenii să gestioneze mai bine aceste situații.

În cele din urmă, acceptarea faptului că certurile fac parte din viață este esențială pentru a înțelege că sunt naturale și ar trebui abordate ca orice altă situație.

