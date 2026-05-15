Iranul contestă Convenția ONU a Dreptului Mării și vrea să impună reguli de trecere: „Strâmtoarea Ormuz nu are ape internaționale”

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a reafirmat vineri, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe din BRICS de la New Delhi, controlul asupra Strâmtorii Ormuz, pe fondul tensiunilor militare din regiune.

Araghchi le-a precizat reporterilor că strâmtoarea este „complet deschisă” pentru traficul comercial global, cu excepția exclusivă a navelor care aparțin țărilor aflate în război cu Iranul. De asemenea, șeful politicii externe a Iranului a precizat că „nu există ape internaționale” în Strâmtoarea Ormuz și că aceasta aparține doar Iranului și Omanului.

Afirmația că „nu există ape internaționale” în Ormuz este o mișcare politică menită să conteste dreptul la „libera trecere prin strâmtorile internaționale”, menționat în Convenția ONU privind drepturile mării. Iranul folosește astfel proximitatea geografică pentru a impune propriile reguli de tranzit comercial.

Miercuri, odată cu aterizarea lui Donald Trump la Beijing, Teheranul a permis navelor chineze să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în urma unei înțelegeri cu Beijingul. De asemenea, Donald Trump și Xi Jinping au discutat joi despre Strâmtoarea Ormuz și despre războiul în curs pe care SUA îl poartă împotriva Iranului. Potrivit Casei Albe, cei doi președinți au avut o întâlnire „bună” și au convenit că acest culoar de trecere „trebuie să rămână deschis pentru a sprijini libera circulație a energiei”.

