Moment viral la banchetul organizat de Xi Jinping. După ce președintele chinez a plecat de la masă, Trump a tras cu ochiul la o mapă din apropierea sa

Un moment de la banchetul organizat de președintele Xi Jinping pentru Donald Trump a devenit viral după ce președintele american a tras cu ochiul în documentele liderului chinez.

În timpul cinei festive de la Marea Sală a Poporului, Xi Jinping s-a ridicat de la masă pentru a ține un toast în cinstea invitaților americani. În tot acest timp, rămas singur la masă, Donald Trump s-a aplecat și a deschis o mapă care se afla în apropierea lui. Trump a aruncat o privire rapidă înăuntru și a închis-o după câteva secunde.

Ceea ce nu se menționează este că mapa purta sigiliul prezidențial al SUA, iar în mapă se afla, cel mai probabil, discursul acestuia, pe care l-a susținut imediat după toastul lui Xi Jinping.

Scena a devenit rapid un fenomen viral, iar utilizatorii online au comparat faza cu un elev care copiază la test de la colegul de bancă atunci când profesorul nu se uită.

