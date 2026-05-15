Moment viral la banchetul organizat de Xi Jinping. După ce președintele chinez a plecat de la masă, Trump a tras cu ochiul la o mapă din apropierea sa

Un moment de la banchetul organizat de președintele Xi Jinping pentru Donald Trump a devenit viral după ce președintele american a tras cu ochiul în documentele liderului chinez.

În timpul cinei festive de la Marea Sală a Poporului, Xi Jinping s-a ridicat de la masă pentru a ține un toast în cinstea invitaților americani. În tot acest timp, rămas singur la masă, Donald Trump s-a aplecat și a deschis o mapă care se afla în apropierea lui. Trump a aruncat o privire rapidă înăuntru și a închis-o după câteva secunde.

Ceea ce nu se menționează este că mapa purta sigiliul prezidențial al SUA, iar în mapă se afla, cel mai probabil, discursul acestuia, pe care l-a susținut imediat după toastul lui Xi Jinping.

Scena a devenit rapid un fenomen viral, iar utilizatorii online au comparat faza cu un elev care copiază la test de la colegul de bancă atunci când profesorul nu se uită.

Recomandările autorului: