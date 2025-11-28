(P) Hipertensiunea și sărbătorile de iarnă – cum gestionezi corespunzător tensiunea arterială?

Sărbătorile vin cu mese bogate, program dat peste cap și mai mult stres. Toate acestea pot împinge valorile tensiunii în sus, mai ales când farfuria adună pe nesimțite sodiu, grăsimi saturate, zahăr și alcool. Diferența o face planul: cum îți organizezi mesele, ce pui în farfurie și cum îți păstrezi rutina de mișcare și odihnă.

Dacă urmezi o dietă hipertensiune, obiectivul realist de sezon este menținerea valorilor sub control. Asta înseamnă să limitezi sodiul, să alegi proteine slabe, să crești aportul de legume și să dozezi atent carbohidrații. Iar când tentațiile sunt multe, o strategie clară te ajută să te bucuri de tradiții fără să plătești cu valori mari la tensiometru!

Ce alimente sabotează tensiunea în această perioadă?

Sodiul rămâne principalul „accelerator” al tensiunii. Mezelurile, șunca, baconul, murăturile, conservele, sosurile (soia, ketchup, gravy, dressinguri), brânzeturile procesate și produsele de panificație sărate aduc rapid sute de miligrame de sodiu pe o singură masă. Pe aceeași listă a riscurilor intră grăsimile saturate (carne grasă, pieliță de pasăre, smântână, unt), prăjelile și dulciurile concentrate, care întrețin inflamația și rigidizarea arterială.

Alcoolul crește tensiunea și perturbă ritmul cardiac, iar consumul excesiv în seara de Crăciun sau Revelion amplifică vârfurile tensionale.

Cum arată farfuria prietenoasă cu inima?

Păstrează aproape principiile DASH: jumătate farfurie legume fără amidon (broccoli, varză de Bruxelles, fasole verde, spanac), un sfert proteine slabe (curcan, pui fără piele, pește gras bogat în omega-3), un sfert carbohidrați integrali (orez brun, quinoa, pâine integrală, leguminoase). Legumele și fructele aduc potasiu, magneziu și fibre – trio-ul care ajută la echilibrarea sodiului și la reglarea tensiunii.

Unde se potrivește VLCD în tabloul de iarnă?

Pentru persoanele cu exces ponderal, protocoalele structurate de tip VLCD (very low calorie diet), pot fi utile pe termen scurt: reduc variabilitatea calorică, aduc porții predefinite, sprijină scăderea în greutate (factor major în controlul tensiunii) și simplifică deciziile în zilele aglomerate.

Integrate corect într-o dieta hipertensiune, pot funcționa ca punte de legătură între evenimentele festive, fără a înlocui tratamentul antihipertensiv sau principiile DASH.

Obiceiuri simple, efect mare

Hidratarea cu apă (nu băuturi cu zahăr) susține controlul tensiunii și descurajează gustările impulsive. Somnul suficient stabilizează dorința pentru sare și dulce, iar gestionarea stresului (respirație profundă, pauze scurte, plimbări) previne „derapajele” alimentare.

Dacă iei medicamente antihipertensive, menține orarul, verifică tensiunea mai des și ai grijă la decongestionantele pentru răceală – multe cresc valorile tensionale.

Cum folosești inteligent „excepțiile”?

Nu e nevoie să elimini tradițiile, ci să le dozezi: o felie mică de cozonac după masă, nu pe stomacul gol; sarmale în porții moderate, fără adaos de pâine și smântână; friptură de curcan în loc de șuncă procesată; sosuri făcute în casă, condimentate cu ierburi, lămâie și oțet, nu cu sare!

O dietă hipertensiune eficientă în sezonul festiv înseamnă atenție, nu strictețe: mai puțin sodiu, grăsimi saturate și zahăr, mai multe legume, fibre, potasiu și proteine slabe, plus mișcare după masă.

Dietele VLCD precum NUPO pot adăuga o structură când programul te trage în toate direcțiile. Cu puțină planificare și câteva obiceiuri consecvente, te bucuri de sărbători și îți ții tensiunea acolo unde trebuie – în zona sigură pentru inimă!

NUPO este dieta preferată a românilor conform sondajului de opinie realizat la nivel național in 2023 de CURS, așadar are potențialul de a fi cea mai buna dietă și pentru tine!