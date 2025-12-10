(P) Îmbracă-te în straturi (și arată ca un milion de dolari)

Nu există nicio îndoială că iarna este momentul pentru a experimenta cu stratificarea hainelor. Deși primăvara are reputația de a fi capricioasă, iarna te poate surprinde și cu schimbări bruște de temperatură și schimbări neașteptate. Cum poți supraviețui acestui sezon dificil, creând în același timp ținute la modă și practice? Nu uita să consulți sugestiile noastre!

Nu poți sta fără o jachetă

Dacă bugetul tău nu este tocmai exorbitant, o modalitate excelentă de a găsi noua ta jachetă de iarnă la reducere este să iei o pereche super-trendy care te va ajuta să treci peste diminețile geroase și serile cu zăpadă. În acest sezon, blana artificială, shearlingul artificial și tricotajele sherpa sunt la modă pe podiumuri și pe străzile orașelor din întreaga lume. Dacă îți dorești puțin glamour casual, ia o haină strălucitoare din blană artificială și asorteaz-o cu blugi bootcut albaștri și botine negre. Pentru fetele care vor să iasă în evidență, de ce să nu încerci imprimeul leopard? O jachetă cu acest imprimeu va face ca chiar și pantalonii simpli de trening să arate extrem de eleganți. Sau poate vrei să-ți etalezi vibrațiile rock și grunge din anii ’90? Atunci, caută o haină din blană artificială și piele întoarsă la reducere pentru jachetele de iarnă. Va arăta grozav asortată cu căciuli beanie. Fanii clasicilor confortabili de iarnă nu vor fi nici ei dezamăgiți: poți găsi cu ușurință o jachetă groasă, matlasată, cu glugă în timpul reducerilor din decembrie.

Un trening e cool

Timp de mulți ani, pantalonii de trening și hanoracele au fost considerate acceptabile doar ca parte a unei ținute de sală sau pentru o după-amiază ghemuită pe canapea uitându-se la televizor. Pandemia a adus o schimbare uriașă în percepția noastră asupra modei și este ușor de observat că unele granițe au fost estompate: hainele de casă și cele sport s-au infiltrat în stilurile casual de zi cu zi. Este minunat să ai pantaloni de trening confortabili în garderobă, care să te țină de cald, confortabil și confortabil. În diminețile de iarnă, nimic nu va fi mai util decât un hanorac cu fermoar și glugă, care servește drept strat suplimentar! Merită în special să investești în piese clasice care vor rezista ani de zile. Un set de hanorace gri melanj din bumbac este o opțiune excelentă ca set de bază pentru ținute călduroase: pe lângă pantaloni și un hanorac cu fermoar, nu uita de o cămașă cu mânecă lungă. Dacă temperatura scade vertiginos și nu există planuri de a scădea din nou sub zero grade, regula este simplă: mai multe straturi, cu atât mai bine!

Accesoriile sunt esențiale

Ținuta ta stratificată nu va fi completă fără un trio de iarnă: o căciulă, mănuși și o eșarfă. Pe lângă ținutele coordonate, poți opta și pentru o combinație perfectă – o pălărie neagră neutră nu va deranja adăugarea unei eșarfe cu model. Și ce zici de accesoriile de iarnă mai neobișnuite? În acest sezon, tot felul de articole pufoase și pufoase sunt la modă, așa că îți poți completa hainele în straturi cu mănuși confortabile, încălzitoare tricotate pentru gambe sau căști de urechi din pluș.