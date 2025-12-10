Tragedie chiar în timpul unei consultații. Un medic din Gorj a murit într-un salon

Tragedie într-un spital din Gorj. Chirurgul Ovidiu Bogdan Cîrstina a decedat, în incinta Spitalului Orășenesc Rovinari.

Medicul era în timpul unei consultații într-un salon, la o pacientă, când a căzut pur și simplu din picioare. Acesta avea probleme cardiace. A fost resuscitat timp de o oră de colegii săi după acest stop cardiac, însă manevrele nu au dus la rezultatul scontat. A fost declarat decesul.

„COLECTIVUL SPITALULUI ORĂŞENESC “SF. ŞTEFAN” ROVINARI ANUNŢĂ CU PROFUND REGRET ŞI TRISTEŢE TRECEREA ÎN NEFIINŢĂ A CELUI CE NE-A FOST DEOPOTRIVĂ COLEG ŞI PRIETEN, DR. CÎRSTINA OVIDIU BOGDAN – MEDIC SPECIALIST ÎN CHIRURGIE GENERALĂ. ÎN ACESTE MOMENTE GRELE, NE ALATURĂM DURERII FAMILIEI GREU ÎNCERCATE. VOM PĂSTRA AMINTIREA VIE A UNUI PROFESIONIST CARE ŞI-A SLUJIT PACIENŢII CU PASIUNE, DEVOTAMENT ŞI ÎN SPIRITUL JURĂMÂNTULUI DEPUS. DUMNEZEU SĂ ÎL ODIHNEASCĂ ÎN PACE ŞI SĂ ÎI AŞEZE SUFLETUL ÎN LOC LUMINAT ŞI FĂRĂ DURERE!”, este mesajul conducerii.

