Prima pagină » Actualitate » Tragedie chiar în timpul unei consultații. Un medic din Gorj a murit într-un salon

Tragedie chiar în timpul unei consultații. Un medic din Gorj a murit într-un salon

Elena Ailuţoaei
10 dec. 2025, 14:27, Actualitate
Tragedie chiar în timpul unei consultații. Un medic din Gorj a murit într-un salon

Tragedie într-un spital din Gorj. Chirurgul Ovidiu Bogdan Cîrstina a decedat, în incinta Spitalului Orășenesc Rovinari.

Medicul era în timpul unei consultații într-un salon, la o pacientă, când a căzut pur și simplu din picioare. Acesta avea probleme cardiace. A fost resuscitat timp de o oră de colegii săi după acest stop cardiac, însă manevrele nu au dus la rezultatul scontat. A fost declarat decesul.

„COLECTIVUL SPITALULUI ORĂŞENESC “SF. ŞTEFAN” ROVINARI ANUNŢĂ CU PROFUND REGRET ŞI TRISTEŢE TRECEREA ÎN NEFIINŢĂ A CELUI CE NE-A FOST DEOPOTRIVĂ COLEG ŞI PRIETEN, DR. CÎRSTINA OVIDIU BOGDAN – MEDIC SPECIALIST ÎN CHIRURGIE GENERALĂ.

ÎN ACESTE MOMENTE GRELE, NE ALATURĂM DURERII FAMILIEI GREU ÎNCERCATE. VOM PĂSTRA AMINTIREA VIE A UNUI PROFESIONIST CARE ŞI-A SLUJIT PACIENŢII CU PASIUNE, DEVOTAMENT ŞI ÎN SPIRITUL JURĂMÂNTULUI DEPUS. DUMNEZEU SĂ ÎL ODIHNEASCĂ ÎN PACE ŞI SĂ ÎI AŞEZE SUFLETUL ÎN LOC LUMINAT ŞI FĂRĂ DURERE!”, este mesajul conducerii.

Autorul recomandă:

Alimentul de post care poate avea efecte nocive asupra sănătății. Medicul neurochirurg Vlad Ciurea îl evită: „Nu favorizează funcția cerebrală

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Momente inedite din vizita lui Nicușor Dan în Franța. „Gardianul” președintelui filmează, din umbră, prin fabrica de radare a francezilor
13:53
Momente inedite din vizita lui Nicușor Dan în Franța. „Gardianul” președintelui filmează, din umbră, prin fabrica de radare a francezilor
ULTIMA ORĂ Profesorii „strigă” catalogul în fața Guvernului României și cer demisia lui Daniel David: „Afirmațiile ministrului sunt un atac la democrație”
13:49
Profesorii „strigă” catalogul în fața Guvernului României și cer demisia lui Daniel David: „Afirmațiile ministrului sunt un atac la democrație”
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul AdBlue
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă structură în creierul oamenilor
EXCLUSIV Ștefan Popescu: România nu are un dialog la cel mai înalt nivel cu Washingtonul. Asta spune ceva despre noi
14:22
Ștefan Popescu: România nu are un dialog la cel mai înalt nivel cu Washingtonul. Asta spune ceva despre noi
SĂRBĂTORI Un altfel de Grinch. Un bărbat din Franța a fost reținut după ce, timp de două săptămâni, a smuls și a aruncat la gunoi globurile roșii din brazii de Crăciun
14:22
Un altfel de Grinch. Un bărbat din Franța a fost reținut după ce, timp de două săptămâni, a smuls și a aruncat la gunoi globurile roșii din brazii de Crăciun
ECONOMIE Ce TAXE noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan
14:20
Ce TAXE noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan
HOROSCOP Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
14:18
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
CONTROVERSĂ „Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump
14:03
„Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump
TURISM Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere
13:48
Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere

Cele mai noi