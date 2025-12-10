Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul politic Ștefan Popescu a comentat pe marginea anunțatei vizite a lui Nicușor Dan la Casa Albă. După mult comentata vizită oficială a președintelui în Franța și discuțiile bilaterale cu Emmanuel Macron, întâlnirea cu președintele SUA a revenit în actualitate, însă Ștefan Popescu anticipează că soarta acesteia pare incertă.

Provocat de jurnalistul Gândul să analizeze dacă Nicușor Dan poate ieși din tripticul Germania – Franța – Austria și are șanse să fie primit la Casa Albă, așa cum a informat public șeful statului, Ștefan Popescu a punctat că această întrevedere oficială cu Donald Trump seamănă tot mai mult cu o nebuloasă.

România face eforturi, dar nu poate obține o bilaterală la Casa Albă

Nu prea văd (n.r. – progrese). Nu am absolut decât câteva declarații că se lucrează la această vizită. Aici nu vorbim de simpatii, dar faptul că România lipsește într-un moment în care americanii și-au scos Strategia națională de Securitate… O să vină și Strategia națională de apărare, și România nu a avut și nu are, până în aceste momente critice, un dialog la cel mai înalt nivel cu Washingtonul. Asta spune ceva despre noi și despre felul în care suntem percepuți la Washington. Pentru că o țară care ocupă o poziție interesantă, are un parteneriat strategic, să nu aibă capacitatea să obțină o bilaterală la Casa Albă, asta spune ceva despre noi. Trebuie să o spunem în toată obiectivitatea, a explicat invitatul.

Polonia devine un pivot pe flancul estic

În aceeași intervenție, analistul de politică externă a subliniat că există semnale de la Casa Albă că țara noastră nu este în prim plan, în schimb câștigând teren Polonia.

Avem deja mai multe semnale, în momentul în care am avut redimensionarea trupelor americane. Și încă ceva, în planul de pace, schiță făcută de ruși sau nu, am auzit toate teoriile, dar acolo știți ce am reținut? Polonia a fost menționată și în Planul de 28, și în planul de 19 puncte. Polonia ca locație pentru aeronave occidentale într-o eventuală formulă occidentală de garantate a securității statului ucrainean. Americanii au anunțat ieri că donează, pentru suma simbolică de un dolar, 250 de blindate Stryker Poloniei care deja se reînarmează și are programe extraordinare de înarmare. Deci este clar că Polonia devine un pivot, o putere delegată pe flancul estic, a mai observat Popescu.

