Imagini din paradisul în care trăiește Mircea Dinescu. Poetul și-a făcut „parc de lebede” la Cetate Port: „Este o minune, mă înclin”

Poetul Mircea Dinescu a postat pe pagina sa de facebook un video în care anunță audiența că Portul Cetate a devenit patria lebedelor și a poeților. Imaginile publicate de Mircea Dinescu sunt splendite și arătă fără niciun montaj minunile naturii, de care poetul îi sfătuiește pe oameni că ar fi bine să se mai și bucure din când în când. Vă lăsăm să vă bucurați de imagini.

„Uitați ce minunăție, lebăda este îngăduitoare și blândă. Este o minune”

„În 20 de ani, am inaugurat Înger Parc, în ideea că a mai zburat câte-un înger de pe malul bulgăresc spre noi. Era pe vremea când PSD, Adrian Năstase voiau să facă Dracula Parc. Nu le-a ieșit, dracul nu a vrut să colaboreze cu ei. Mie mi-a ieșit, în fiecare an vin sculptori și fac 4-5 sculpturi.

Anul ăsta pentru prima data, am făcut și un parc de lebede, nu sunt sperioase, sunt bânde. Cred că le-a șoptit cineva să vină pe malul Dunării că-i un poet, poate cântă și el ca Mihai Eminescu Lebăda pe ape. Uitați ce minunăție, lebăda este îngăduitoare și blândă. Este o minune. Din când în când mai trebuie să vă bucurați și de minunile naturii, nu doar de nenorocirile pe care le fac oamenii. Mă închin, îmi scot pălăria în fața lor. Portul Cetate, patria lebedelor și a poeților „, a transmis Mircea Dinescu în mesajul postat.

