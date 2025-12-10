Prima pagină » Știri politice » Bolojan a făcut anunțul despre exploatarea gazelor din Marea Neagră: „România va obține o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale”

10 dec. 2025, 14:49, Știri politice
Printr-o postare pe Facebook, premierul Ilie Bolojan a anunțat, printre altele, că România  va prelungi durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, și cu 15 ani durata licențelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare. 

Premierul României a anunțat că, printr-o hotărâre de guvern și un acord de principiu între guvern și OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, au fost create premisele unei relații echilibrate și predictibile care să contribuie la independența energetică a României pentru viitorul apropiat.

Am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani.
Printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară și un acord de principiu între guvern și OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, am creat premisele unei relații echilibrate și predictibile care să contribuie la independența energetică a României pentru viitorul apropiat.
Principalele prevederi se referă la creșterea nivelului redevențelor, asumarea integrală a responsabilităților de mediu de către OMV Petrom, renunțarea de către companie la toate litigiile împotriva României și prelungirea duratei contractelor.
Astfel:
Vor crește cu 40% redevențele pentru petrolul și gazele pe care OMV Petrom le extrage pentru licențele preluate la privatizare. În acest fel, România va obține o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale.

”Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independență energetică și de o piață de energie predictibilă”

 România nu va mai achita OMV Petrom costul închiderii sondelor care nu mai sunt folosite și penalitățile la datoriile care au apărut din diverse litigii.
 OMV Petrom renunță la arbitrajul privind proiectul Neptun Deep și va recunoaște prevederile legii care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră, așa cum este această lege în prezent.
Ca parte a acestui acord, România prelungește durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, și cu 15 ani durata licențelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore).
 În toată activitatea sa, OMV Petrom va ține cont de interesele naționale ale României și de interesele consumatorilor români, respectând principiile privitoare la concurență din cadrul legislației naționale și al Uniunii Europene.
Toate aceste elemente interdependente vor fi materializate în următoarele două luni în acte legale și contractuale corespunzătoare.
Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independență energetică și de o piață de energie predictibilă, statul să aibă venituri corect dimensionate, iar compania OMV Petrom să continue să investească și să se dezvolte pentru a deveni un actor puternic la nivel regional pe piața de energie”, a transmis Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

CCR a aprobat creșterea taxelor din 2026. Judecătorii urmează să se pronunțe și pe legea pensiilor magistraților

Bolojan discută cu patronatele și sindicatele salariul minim pe 2026. Premierul vrea înghețarea lui:„Pentru salariul minim nu avem spații de creștere”

Cele mai noi