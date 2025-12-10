Locul de pe glob în care tot mai mulți pensionari francezi aleg să se mute. „Cu 1.000 de euro pe lună, poți trăi ca regii”

Tot mai mulți pensionari francezi aleg să se mute într-o anumită țară de pe glob, cu scopul de a avea un trai cât mai confortabil cu putință. În ultimul deceniu, numărul persoanelor care s-au mutat aici s-a triplat. Destinația este populară și printre turiști, găsind aici un adevărat mix cultural.

Cu gândul la ideea de a beneficia de un trai cât mai confortabil, departe de stres și de alte aspecte îngrijorătoare în rândul finanțelor, tot mai mulți pensionari francezi aleg să se mute în Maroc. Datele arată că, în ultimii 10 ani, numărul persoanelor care s-au mutat aici s-a triplat.

Maroc se află pe lista pensionarilor francezi

În contextul inflației și a scăderii puterii de cumpărare, tot mai multe persoane se reorientează după pensionare, alegând să plece din Franța. Una dintre destinațiile preferate reprezintă Maroc, un mix cultural aparte unde aceștia găsesc confort financiar. Îndeosebi, este vorba despre Agadir, un oraș portuar aflat în zona sud-vestică a Marocului.

Urbea de la Atlantic pare să fie o opțiune în rândul seniorilor care nu doresc să aibă cheltuieli mult prea mari la bătrânețe. Mulți dintre pensionari afirmă că pot trăi cu 1.000 de euro pe lună, în orașul portuar. Iar în cazul unui cetățean francez, costul vieții devine accesibil. În Franța, de pildă, costul lunar ar ajunge la 1.500 de euro. „Cu 1.000 de euro pe lună, poți trăi ca regii”, scrie Pleinevie.fr, care aduce în atenție modul în care aleg să trăiască pensionarii în Maroc.

Totodată, relocarea pensionarilor în Maroc este relativ simplă, iar aceștia pot fi scutiți de tae, dacă își deschid un cont bancar local. De altfel, cei care doresc să se mute pe o perioadă lungă, trebuie să aibă carte de rezidență marocană. Documentul este valabil un an și trebuie să fie reînnoit. Totuși, în ultimii ani, comunitatea de francezi din Agadir s-a mărit. Acum sunt în jur de patru mii de cetățeni francezi.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)