Prima pagină » Actualitate » Locul de pe glob în care tot mai mulți pensionari francezi aleg să se mute. „Cu 1.000 de euro pe lună, poți trăi ca regii”

Locul de pe glob în care tot mai mulți pensionari francezi aleg să se mute. „Cu 1.000 de euro pe lună, poți trăi ca regii”

10 dec. 2025, 14:38, Actualitate
Locul de pe glob în care tot mai mulți pensionari francezi aleg să se mute. „Cu 1.000 de euro pe lună, poți trăi ca regii”

Tot mai mulți pensionari francezi aleg să se mute într-o anumită țară de pe glob, cu scopul de a avea un trai cât mai confortabil cu putință. În ultimul deceniu, numărul persoanelor care s-au mutat aici s-a triplat. Destinația este populară și printre turiști, găsind aici un adevărat mix cultural.

Cu gândul la ideea de a beneficia de un trai cât mai confortabil, departe de stres și de alte aspecte îngrijorătoare în rândul finanțelor, tot mai mulți pensionari francezi aleg să se mute în Maroc. Datele arată că, în ultimii 10 ani, numărul persoanelor care s-au mutat aici s-a triplat.

Maroc se află pe lista pensionarilor francezi

În contextul inflației și a scăderii puterii de cumpărare, tot mai multe persoane se reorientează după pensionare, alegând să plece din Franța. Una dintre destinațiile preferate reprezintă Maroc, un mix cultural aparte unde aceștia găsesc confort financiar. Îndeosebi, este vorba despre Agadir, un oraș portuar aflat în zona sud-vestică a Marocului.

Tot mai mulți pensionari aleg să se mute în Maroc / foto: Shutterstock

Tot mai mulți pensionari aleg să se mute în Maroc / foto: Shutterstock

Urbea de la Atlantic pare să fie o opțiune în rândul seniorilor care nu doresc să aibă cheltuieli mult prea mari la bătrânețe. Mulți dintre pensionari afirmă că pot trăi cu 1.000 de euro pe lună, în orașul portuar. Iar în cazul unui cetățean francez, costul vieții devine accesibil. În Franța, de pildă, costul lunar ar ajunge la 1.500 de euro. „Cu 1.000 de euro pe lună, poți trăi ca regii”, scrie Pleinevie.fr, care aduce în atenție modul în care aleg să trăiască pensionarii în Maroc.

Totodată, relocarea pensionarilor în Maroc este relativ simplă, iar aceștia pot fi scutiți de tae, dacă își deschid un cont bancar local. De altfel, cei care doresc să se mute pe o perioadă lungă, trebuie să aibă carte de rezidență marocană. Documentul este valabil un an și trebuie să fie reînnoit. Totuși, în ultimii ani, comunitatea de francezi din Agadir s-a mărit. Acum sunt în jur de patru mii de cetățeni francezi.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Și-au cumpărat o casă veche de peste un veac, dar au ajuns să trăiască un coșmar: „Departe de visul pe care ni l-am imaginat”
15:27
Și-au cumpărat o casă veche de peste un veac, dar au ajuns să trăiască un coșmar: „Departe de visul pe care ni l-am imaginat”
ULTIMA ORĂ ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS. De ce era acuzat Lucian Duță
14:59
ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS. De ce era acuzat Lucian Duță
POLITICĂ Călin Georgescu îl omagiază pe generalul Radu Theodoru: „S-a mutat la Cer o stea a demnității românești”
14:57
Călin Georgescu îl omagiază pe generalul Radu Theodoru: „S-a mutat la Cer o stea a demnității românești”
VIDEO Imagini din paradisul în care trăiește Mircea Dinescu. Poetul și-a făcut „parc de lebede” la Cetate Port: „Este o minune, mă înclin”
14:39
Imagini din paradisul în care trăiește Mircea Dinescu. Poetul și-a făcut „parc de lebede” la Cetate Port: „Este o minune, mă înclin”
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia Sandero facelift poate fi achiziționată în România. Cât costă modelul pe piața locală
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
O specie necunoscută a fost descoperită la 4.000 de metri adâncime în ocean
EXTERNE Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete
15:53
Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete
HOROSCOP Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
15:42
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
EXCLUSIV Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere
15:40
Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere
ECONOMIE „Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici
15:34
„Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici
EXTERNE Bucătăria italiană intră pe lista UNESCO. Este prima țară care și-a văzut întregul sistem gastronomic în Patrimoniul Cultural Imaterial
15:13
Bucătăria italiană intră pe lista UNESCO. Este prima țară care și-a văzut întregul sistem gastronomic în Patrimoniul Cultural Imaterial
EXTERNE Kim Jong-Un anunță „o nouă eră”: înăsprirea regimului. De ce a ajuns Donald Trump invidios pe liderul nord-coreean
15:01
Kim Jong-Un anunță „o nouă eră”: înăsprirea regimului. De ce a ajuns Donald Trump invidios pe liderul nord-coreean

Cele mai noi