Un tânăr a fost reținut vineri, 5 decembrie, de poliția municipală din Mulhouse, departamentul Haut-Rhin, Franța, după ce, timp de două săptămâni, a smuls zilnic și a auncat la gunoi globurile roșii de Crăciun din brazii care împodobesc orașul, relatează France Info.

globurile roșii Bărbatul în vârstă de 37 de ani era deja cunoscut autorităților, din cauza unei serii de gesturi inexplicabile provocate în ultimele săptămâni. Individul smulgea zilnicdin bradul orașului și arborii decorați, aruncându-le la gunoi.

Ludovic Roux, directorul poliției municipale, a declarat că individul acționa selectiv: ”Nu se atingea decât de globurile roșii. Spunea că nu e normal ca de Crăciun să fie puse globuri roșii”

Bărbatul ar fi fost convins să renunțe la aceste acțiuni, pentru o perioadă, asta după o serie de audieri la poliția națională, dar și o scurtă internare în secția de psihiatrie a spitalului din Rouffach.

”Vocile din cap mi-au spus să dezgrop plantele”

După două zile de la externare, pe 5 decembrie, acesta a fost din nou prins dezrădăcinând plante din ghivece. Chestionat de agenții de poliție, acesta a declarat: „Nu mai am voie să iau globuri de Crăciun, dar vocile din cap mi-au spus să dezgrop plantele”.

În ciuda faptului că acțiunile sale păreau inofensive, pagubele au implicat costuri administrative și logistice senificative: „Povestea e simpatică, dar vorbim de bani publici”, subliniază directorul poliției municipale. Individul se va prezenta din nou în fața instanței.