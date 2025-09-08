(P) Importanța aplicării unei creme hidratante în sezonul aerului condiționat

Probabil că ai observat și tu că în plin sezon de vară, când aerul condiționat merge non-stop la birou, în mașină și acasă, pielea începe să „protesteze”. Se usucă mai ușor, devine ternă, apar zone care descuamează sau, paradoxal, se îngrașă mai repede. Și asta se întâmplă chiar dacă bei apă, porți SPF și ai o rutină de îngrijire corectă. Răspunsul stă adesea într-un gest simplu, dar esențial: aplicarea unei creme hidratante potrivite.

Sistemele de aer condiționat reduc umiditatea din aer, ceea ce înseamnă că și pielea noastră pierde apă mai repede. Indiferent dacă ai ten gras, mixt sau uscat, pielea este afectată, provocându-se un dezechilibru în bariera cutanată.

Motivul? Pielea încearcă să compenseze pierderea apei. Dacă ai ten gras, vei observa că produce și mai mult sebum, iar asta poate duce la pori dilatați sau coșuri. Dacă ai ten uscat sau sensibil, e posibil să apară roșeață, senzație de mâncărime sau zone descuamate. În ambele cazuri, lipsa unei hidratări corecte duce la disconfort și la un aspect obosit al pielii.

Cum alegi crema hidratantă potrivită în sezonul aerului condiționat? Vara nu înseamnă neapărat o cremă grea. Ideal este să alegi o formulă care:

conține umectanți, cum ar fi acidul hialuronic sau glicerina care atrag apa în piele

are o textură lejeră (gel, cremă-gel sau loțiune), mai ales dacă ai ten mixt sau gras

conține ingrediente care întăresc bariera cutanată, precum ceramide, pantenol sau niacinamidă

nu lasă film gras, în special dacă o porți sub machiaj

Pontul care te va ajuta să hidratezi tenul în sezonul aerului condiționat: nu trebuie să aplici crema doar dimineața.

Ideal este să aplici crema hidratantă imediat după curățare, pe tenul încă ușor umed, pentru a sigila apa în piele. Însă, în timpul verii, când tenul e expus la aerul condiționat, care usucă atmosfera, poți reaplica o cremă light, în strat subțire, pe parcursul zilei. Cureți ușor tenul și folosești un spray facial cu apă termală sau acid hialuronic, urmat de un strat fin de cremă.

În mod evident, hidratarea din timpul nopții este extrem de importantă. În timp ce dormi, celulele pielii se refac, de aceea ar fi bine să folosești o cremă specială de noapte, cu o formulă mai densă și cu ingrediente active care să sprijine rehidratarea.

Alege crema hidratantă pentru vară adecvată tipului tău de ten

Pentru tenul gras alege texturi ultra-uşoare, cu efect matifiant

Dacă te confrunți cu exces de sebum, mai ales în zona T, ai nevoie de o cremă care hidratează fără să încarce. De multe ori, tenul gras este deshidratat în profunzime, ceea ce duce la și mai multă producție de sebum. Soluția? O cremă tip gel, cu acid hialuronic, niacinamidă sau zinc.

Dacă ai tenul mixt, ai nevoie de hidratare echilibrată, fără luciu

Tenul mixt are nevoie de o cremă care să hidrateze suficient zonele uscate (obraji), dar să nu încarce zona T. Caută produse cu textură lejeră, care nu lasă peliculă grasă, dar păstrează confortul pielii.

Pentru tenul uscat sunt recomandate formule bogate, dar non-comedogene

Chiar și vara, tenul uscat are nevoie de o cremă care să hrănească și să refacă bariera de protecție. Alege texturi onctuoase, cu ceramide, unt de shea sau pantenol, care nu sufocă pielea.

Dacă ai tenul sensibil sau reactiv, acesta îți cere calmare și protecție

Dacă tenul tău se înroșește ușor, te ustură sau te mănâncă uneori după aplicarea produselor, caută formule fără parfum, fără alcool și cu ingrediente calmante, eventual naturale.