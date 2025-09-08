Prima pagină » Diverse » (P) Importanța aplicării unei creme hidratante în sezonul aerului condiționat

(P) Importanța aplicării unei creme hidratante în sezonul aerului condiționat

08 sept. 2025, 10:14, Diverse
(P) Importanța aplicării unei creme hidratante în sezonul aerului condiționat

Probabil că ai observat și tu că în plin sezon de vară, când aerul condiționat merge non-stop la birou, în mașină și acasă, pielea începe să „protesteze”. Se usucă mai ușor, devine ternă, apar zone care descuamează sau, paradoxal, se îngrașă mai repede. Și asta se întâmplă chiar dacă bei apă, porți SPF și ai o rutină de îngrijire corectă. Răspunsul stă adesea într-un gest simplu, dar esențial: aplicarea unei creme hidratante potrivite.

Sistemele de aer condiționat reduc umiditatea din aer, ceea ce înseamnă că și pielea noastră pierde apă mai repede. Indiferent dacă ai ten gras, mixt sau uscat, pielea este afectată, provocându-se un dezechilibru în bariera cutanată.

Motivul? Pielea încearcă să compenseze pierderea apei. Dacă ai ten gras, vei observa că produce și mai mult sebum, iar asta poate duce la pori dilatați sau coșuri. Dacă ai ten uscat sau sensibil, e posibil să apară roșeață, senzație de mâncărime sau zone descuamate. În ambele cazuri, lipsa unei hidratări corecte duce la disconfort și la un aspect obosit al pielii.

Cum alegi crema hidratantă potrivită în sezonul aerului condiționat? Vara nu înseamnă neapărat o cremă grea. Ideal este să alegi o formulă care:

  • conține umectanți, cum ar fi acidul hialuronic sau glicerina care atrag apa în piele
  • are o textură lejeră (gel, cremă-gel sau loțiune), mai ales dacă ai ten mixt sau gras
  • conține ingrediente care întăresc bariera cutanată, precum ceramide, pantenol sau niacinamidă
  • nu lasă film gras, în special dacă o porți sub machiaj

Pontul care te va ajuta să hidratezi tenul în sezonul aerului condiționat: nu trebuie să aplici crema doar dimineața.

Ideal este să aplici crema hidratantă imediat după curățare, pe tenul încă ușor umed, pentru a sigila apa în piele. Însă, în timpul verii, când tenul e expus la aerul condiționat, care usucă atmosfera, poți reaplica o cremă light, în strat subțire, pe parcursul zilei. Cureți ușor tenul și folosești un spray facial cu apă termală sau acid hialuronic, urmat de un strat fin de cremă.

În mod evident, hidratarea din timpul nopții este extrem de importantă. În timp ce dormi, celulele pielii se refac, de aceea ar fi bine să folosești o cremă specială de noapte, cu o formulă mai densă și cu ingrediente active care să sprijine rehidratarea.

Alege crema hidratantă pentru vară adecvată tipului tău de ten

Pentru tenul gras alege texturi ultra-uşoare, cu efect matifiant

Dacă te confrunți cu exces de sebum, mai ales în zona T, ai nevoie de o cremă care hidratează fără să încarce. De multe ori, tenul gras este deshidratat în profunzime, ceea ce duce la și mai multă producție de sebum. Soluția? O cremă tip gel, cu acid hialuronic, niacinamidă sau zinc.

Dacă ai tenul mixt, ai nevoie de hidratare echilibrată, fără luciu

Tenul mixt are nevoie de o cremă care să hidrateze suficient zonele uscate (obraji), dar să nu încarce zona T. Caută produse cu textură lejeră, care nu lasă peliculă grasă, dar păstrează confortul pielii.

Pentru tenul uscat sunt recomandate formule bogate, dar non-comedogene

Chiar și vara, tenul uscat are nevoie de o cremă care să hrănească și să refacă bariera de protecție. Alege texturi onctuoase, cu ceramide, unt de shea sau pantenol, care nu sufocă pielea.

Dacă ai tenul sensibil sau reactiv, acesta îți cere calmare și protecție

Dacă tenul tău se înroșește ușor, te ustură sau te mănâncă uneori după aplicarea produselor, caută formule fără parfum, fără alcool și cu ingrediente calmante, eventual naturale.

Mediafax
ANM: Atenționare de Cod galben de ploi și vânt în mai multe zone din țară
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Adevarul
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Mediafax
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Click
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Zeci de mașini din beton vor fi puse pe fundul oceanului pentru a se transforma în recife de corali. Cum arată instalația unică în lume
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
KanalD
Preț carburanți luni, 8 septembrie 2025: Săptămâna începe cu prețuri mai mari la benzină și motorină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
România a pierdut un maestru al muzicii! Toți românii l-au iubit. Marele Julio Iglesias se înclina în fața lui
Evz.ro
Mercenarul lui Călin Georgescu aruncă în aer serviciile secrete. Scandal fără precedent
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
RadioImpuls
VVIDEO Ce a făcut Naomi când a văzut imaginile cu Andrei și Alexandrina? Nimeni nu se aștepta la un asemenea gest. Cei care au văzut scena cu concurenta din Casa Iubirii sunt înmărmuriți. Momentul viral pe care nimeni nu-l explică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele metale sunt mai conductive decât altele?
ACTUALITATE Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”
11:43
Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”
EXTERNE TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
11:42
TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
SPORT Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off”
11:35
Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off”
UPDATE ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
11:29
ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
ACTUALITATE Limba română: Ce înseamnă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram”. Puţini ştiu
11:14
Limba română: Ce înseamnă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram”. Puţini ştiu
ACTUALITATE Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ
11:12
Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ