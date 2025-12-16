Prima pagină » Diverse » (P) În Sectorul 5, a fost finalizată o locuință de tip familial, în colaborare cu un ONG

Ioana Zafira
16 dec. 2025, 09:00, Diverse
„Nu am inaugurat o simplă casă! Am deschis porțile unui loc plin de fericire adaptat copiilor cu nevoi speciale, aflați în grija colegilor de la DGASPC Sector 5”, anunţă primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone. 

În parteneriat cu Organizația Hope and Homes for Children, a fost finalizată o locuință de tip familial.

„Este un spațiu modern, primitor și adaptat nevoilor celor 12 copii cu dizabilități aflați în sistemul rezidențial al DGASPC Sector 5.

Terenul de 1246 mp a fost pus la dispoziție de Primăria Sector 5 prin DGASPC Sector 5, iar Organizația HHC a realizat construcția, respectând standardele internaționale.

Spațiul este generos, permițând amenajarea lui astfel încât copiii să se poată bucura de activități în aer liber și spațiu verd”, a mai spus primarul Vlad Popescu Piedone.

