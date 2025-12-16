Prima pagină » Actualitate » Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia

Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia

16 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia
Galerie Foto 6

Transportul public din Constanța a fost paralizat astăzi după ce șoferii de la compania de transport în comun a municipiului Constanța au declanșat un protest spontan, unde niciun autobuz nu a fost scos pe traseu, arată Radio România Constanța. Peste 100 de angajați au protestat în curtea societății de transport după ce au fost anunțați că nu vor primi prime de Crăciun.

Potrivit liderului Sindicatului Transportatorilor și Activităților Conexe, Gheorghe Bogdan, angajații sunt nemulțumiți de nerespectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, negociat în această vară, de concedierile anunțate, dar și de starea proastă a parcului auto. Angajații companiei reclamă, de asemenea, neacordarea primelor de Crăciun, reducerea numărului de curse și lipsa de transparență a conducerii.

„La această oră, niciun autobuz CT BUS nu se află pe traseu. Are loc un protest spontan al angajaților”, au anunțat reprezentanții CT Bus astăzi pe pagina de Facebook.

Șoferii de la CT Bus au mai fost în grevă pe 28 iulie. Conducerea companiei susține însă că salariile oferite sunt foarte competitive. Un șofer de autobuz primește, în medie, 6.700 de lei „în mână” și tichete de masă în valoare de 600 de lei. Prin acumularea de ore suplimentare și sporuri, câștigul net poate depăși 9.000 de lei. În prezent, compania de transport constănțeană se situează în primele cinci cele mai bine plătite regii de transport din România.

Recomandările autorului:

Misterele din ancheta privind decesul Rodicăi Stănoiu. Posibila existență a unui grup organizat să prăduiască averile femeilor singure și bogate!

Ce a decis Secția de procurori din CSM după filmul Recorder

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune
16:48
Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune
NEWS ALERT Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze”
16:46
Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze”
FLASH NEWS Ce a decis Secția de procurori din CSM după filmul Recorder
16:17
Ce a decis Secția de procurori din CSM după filmul Recorder
SPORT Inedit! O campioană din România a concurat cu bicicleta pe PISTA de Formula 1 din Bahrain
16:10
Inedit! O campioană din România a concurat cu bicicleta pe PISTA de Formula 1 din Bahrain
UPDATE Un polițist s-a aruncat de pe o macara în Capitală. Acesta și-ar fi provocat mai multe plăgi cu un cuțit. Cazul va fi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri
15:54
Un polițist s-a aruncat de pe o macara în Capitală. Acesta și-ar fi provocat mai multe plăgi cu un cuțit. Cazul va fi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri
GALERIE FOTO Imagini de la mormântul gol al Rodicăi Stănoiu. Misterul reînhumării
15:28
Imagini de la mormântul gol al Rodicăi Stănoiu. Misterul reînhumării
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Telescopul James Webb a descoperit cea mai veche supernovă observată vreodată
EXTERNE Marea Britanie anunță un ajutor de 600 milioane de lire pentru Ucraina pentru apărarea aeriană pe timpul lunilor de iarnă
17:00
Marea Britanie anunță un ajutor de 600 milioane de lire pentru Ucraina pentru apărarea aeriană pe timpul lunilor de iarnă
TAXE Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare
16:57
Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare
FLASH NEWS Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția în lume: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele”
16:51
Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția în lume: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, reacție în scandalul Justiției: „Sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte”
16:15
Sorin Grindeanu, reacție în scandalul Justiției: „Sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte”
EXCLUSIV Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga
16:13
Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga

Cele mai noi