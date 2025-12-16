Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia

Transportul public din Constanța a fost paralizat astăzi după ce șoferii de la compania de transport în comun a municipiului Constanța au declanșat un protest spontan, unde niciun autobuz nu a fost scos pe traseu, arată Radio România Constanța. Peste 100 de angajați au protestat în curtea societății de transport după ce au fost anunțați că nu vor primi prime de Crăciun.

Potrivit liderului Sindicatului Transportatorilor și Activităților Conexe, Gheorghe Bogdan, angajații sunt nemulțumiți de nerespectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, negociat în această vară, de concedierile anunțate, dar și de starea proastă a parcului auto. Angajații companiei reclamă, de asemenea, neacordarea primelor de Crăciun, reducerea numărului de curse și lipsa de transparență a conducerii.

„La această oră, niciun autobuz CT BUS nu se află pe traseu. Are loc un protest spontan al angajaților”, au anunțat reprezentanții CT Bus astăzi pe pagina de Facebook.

Șoferii de la CT Bus au mai fost în grevă pe 28 iulie. Conducerea companiei susține însă că salariile oferite sunt foarte competitive. Un șofer de autobuz primește, în medie, 6.700 de lei „în mână” și tichete de masă în valoare de 600 de lei. Prin acumularea de ore suplimentare și sporuri, câștigul net poate depăși 9.000 de lei. În prezent, compania de transport constănțeană se situează în primele cinci cele mai bine plătite regii de transport din România.

