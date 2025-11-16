Prima pagină » Diverse » (P) Locuinţele eficiente energetic trebuie să fie gata la sfârşitul acestui an, în Sectorul 5

(P) Locuinţele eficiente energetic trebuie să fie gata la sfârşitul acestui an, în Sectorul 5

Ioana Zafira
16 nov. 2025, 09:00, Diverse
(P) Locuinţele eficiente energetic trebuie să fie gata la sfârşitul acestui an, în Sectorul 5

Un proiect important pentru Sectorul 5, care se află în implementare, este „Locuințe NZEB pentru tineri în Sectorul 5 al Municipiului București”, finanțat prin PNRR. Anul acesta, au demarat lucrările pentru construirea celor șase blocuri de locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniile educației și sănătății, în cadrul acestui proiect care contribuie la dezvoltarea sustenabilă și la crearea unui parcurs profesional stabil pentru tinerii din Sectorul 5.

Proiectul, cu termen de implementare până la finalul anului 2025, are ca scop construcția a 180 de unități locative destinate tinerilor din comunitățile marginalizate și grupurile vulnerabile din Sectorul 5 al Capitalei. Aceste locuințe vor fi amplasate pe o suprafață de 14.232 metri pătrați pe Șoseaua Viilor, nr 52. Noile locuințe vor respecta cerințele privind construcțiile nZeb,

Conform reglementărilor naționale, acestea vor fi eficiente din punct de vedere energetic, conform certificatelor de performanță energetică.

Regimul de înălțime propus pentru cele 6 clădiri care vor fi construite este S+P+5, astfel încât, de la parter, până la ultimul etaj să existe pe toate nivelele: garsoniere,  apartamente cu două camere,  apartamente cu trei camere.

Toate aceste locuințe vor fi dotate cu facilități moderne, eficiente din punct de vedere energetic și vor fi integrate armonios în peisajul urban deja existent.

În plus, la construirea lor se vor folosi materiale ecologice și vor beneficia de sisteme de economisere a energiei, reflectând astfel angajamentul Sectorului 5 al Municipiului București pentru un viitor mai verde.

Proiectul prevede și un număr de 50 stații de încărcare a vehiculelor electrice lente.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Infrastructură 5: Rampa pentru persoanele cu dizabilități, pe Aleea Stogu (P)

(P) Primăria Sectorului 5 amenajează rampe de acces și în blocurile de pe Calea Rahovei

Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Există un pericol mai puțin cunoscut atunci când vine vorba de înghițirea pastilelor
ACTUALITATE Stan: Trump compară RELAȚIA SUA- România cu cea SUA-Europa. Nu este un semnal bun pentru că liderul a spus că nu a fost tratat cum trebuie de europeni
09:00
Stan: Trump compară RELAȚIA SUA- România cu cea SUA-Europa. Nu este un semnal bun pentru că liderul a spus că nu a fost tratat cum trebuie de europeni
EXTERNE Studentul italian care face 400 de km zilnic deoarece nu-și permite chirie în orașul în care studiază. Se trezește la ora 3:00 în fiecare dimineață
08:06
Studentul italian care face 400 de km zilnic deoarece nu-și permite chirie în orașul în care studiază. Se trezește la ora 3:00 în fiecare dimineață
VIDEO De ce nu stă România pe locul lui Viktor Orbán la Casa Albă? Silviu Predoiu: “Trump nu găsește nimic care să-l INSPIRE la Nicușor Dan“
08:00
De ce nu stă România pe locul lui Viktor Orbán la Casa Albă? Silviu Predoiu: “Trump nu găsește nimic care să-l INSPIRE la Nicușor Dan“
SPORT Când află tricolorii cu cine joacă la barajul de calificare la CM 2026
07:38
Când află tricolorii cu cine joacă la barajul de calificare la CM 2026