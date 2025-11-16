(P) Locuinţele eficiente energetic trebuie să fie gata la sfârşitul acestui an, în Sectorul 5

Un proiect important pentru Sectorul 5, care se află în implementare, este „Locuințe NZEB pentru tineri în Sectorul 5 al Municipiului București”, finanțat prin PNRR. Anul acesta, au demarat lucrările pentru construirea celor șase blocuri de locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniile educației și sănătății, în cadrul acestui proiect care contribuie la dezvoltarea sustenabilă și la crearea unui parcurs profesional stabil pentru tinerii din Sectorul 5.

Proiectul, cu termen de implementare până la finalul anului 2025, are ca scop construcția a 180 de unități locative destinate tinerilor din comunitățile marginalizate și grupurile vulnerabile din Sectorul 5 al Capitalei. Aceste locuințe vor fi amplasate pe o suprafață de 14.232 metri pătrați pe Șoseaua Viilor, nr 52. Noile locuințe vor respecta cerințele privind construcțiile nZeb,

Conform reglementărilor naționale, acestea vor fi eficiente din punct de vedere energetic, conform certificatelor de performanță energetică.

Regimul de înălțime propus pentru cele 6 clădiri care vor fi construite este S+P+5, astfel încât, de la parter, până la ultimul etaj să existe pe toate nivelele: garsoniere, apartamente cu două camere, apartamente cu trei camere.

Toate aceste locuințe vor fi dotate cu facilități moderne, eficiente din punct de vedere energetic și vor fi integrate armonios în peisajul urban deja existent.

În plus, la construirea lor se vor folosi materiale ecologice și vor beneficia de sisteme de economisere a energiei, reflectând astfel angajamentul Sectorului 5 al Municipiului București pentru un viitor mai verde.

Proiectul prevede și un număr de 50 stații de încărcare a vehiculelor electrice lente.

