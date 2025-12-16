Prima pagină » Știri politice » Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția în lume: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele”

16 dec. 2025, 16:51, Știri politice

După participarea la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic, președintele României, Nicușor Dan, critică tensiunile din interiorul coaliției de guvernare. Președintelui îi e rușine și spune că ar fi greu să-i explice unui străin că are „patru partide care formează o coaliție și se atacă între ele”.

E foarte greu să explic unui străin cu care vorbesc că avem patru partide care formează o coaliție și toate se atacă între ele și niciuna nu spune un cuvințel de opoziție. Asta pentru mine e foarte greu de înțeles. Dincolo de asta, nu sunt specialist în protocolul coaliției”, spune Nicușor Dan.

Legat de moțiunea simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu, Nicușor Dan spune că nu ar fi un demers util. A menționat totuși că nu este specialist în protocolul coaliției.

Nu cred că e util ca un partid să voteze o moțiune împotriva unui membru din aceeași coaliție din care face parte”, spune președintele.

Tensiunile din coaliție, alimentate de votul PSD pe moțiunea împotriva Dianei Buzoianu

Votul PSD alături de AUR pentru adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a scos la suprafață fisuri majore din coaliția de guvernare. Acum, i se pune sub semnul întrebării capacitatea de a funcționa. Kelemen Hunor, a mers marți în biroul șefului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul tensiunilor. Miercuri, în cadrul ședinței de coaliție, va fi discutat „gestul” PSD.

Pentru prima dată de la instalarea Guvernului Bolojan, un partid din coaliție votează explicit împotriva unui ministru susținut de alianță. Gestul PSD nu a fost unul accidental, ci asumat, fapt care a generat reacții imediate din partea partenerilor de guvernare și a deschis o dezbatere mai amplă despre respectarea protocolului coaliției.

