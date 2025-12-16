Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze”

Președintele Nicușor Dan spune, de la Helsinki, că luni, 22 decembrie, va avea, așa cum a promis, o discuție cu magistrații nemulțumiți pe modul cum funcționează în prezent sistemul judiciar.

El spune că, din punctul său de vedere, sunt trei probleme pe care le are acum, sistemul judiciar, iar cea mai mare o reprezintă administrarea sistemului.

„O componentă este administrarea sistemului de justiție din interiorul ei și îmi mențin opinia că este cea mai importantă. Adică în momentul de față avem niște structuri alese, subliniez cuvântul, alese, atât la nivel CSM cât și la nivelul instanțelor și aici este nevoie ca, în procesul de alegere, cei mai buni dintre magistrați, pentru că este o categorie relativ mică, 7000 de persoane și se cunosc aproape toți unii pe ceilalți, deci cei mai buni dintre ei să ajungă să fie în structurile de conducere și să direcționeze Justiția”, spune Dan.

O altă problemă o reprezintă problema legislativă, spune Dan. „Pe de altă parte este o parte legislativă și niște modificări legislative pe care, evident, în momentul în care vom avea acordul să le facem, să le facem”, a declarat președintele României.

În ceea ce privește protestele din stradă susținute de USR/ Rezist – proteste care cer intervenție politică, Nicușor Dan a fost ferm: „Însă eu nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblu lui către zona politică. Dimpotrivă, dacă sunt ajustări pe partea legislativă să le facem, dar sistemul de justiție se autoguverneze”.

