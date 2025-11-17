(P) Peste 7.000 de noi locuri de parcare, în 12 luni de mandat, în Sectorul 5

Primarul Sectorului 5 a anunţat că, în doar 12 luni de mandat, a reuşit să înfiinţeze peste 7.000 de noi locuri de parcare de reşedinţă. Iar acţiunile administraţiei locale au continuat în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor din zonă.

Administraţia locală a reuşit să elibereze şi trotuarele blocate de maşinile parcate sau abandonate, mai spune primarul Vlad Popescu Piedone.

„În cele 12 luni de mandat, am reușit să amenajăm pentru cetățenii Sectorului 5 peste 7.000 de noi locuri de parcare de reședință. ⁠De asemenea, am eliberat de mașini peste 30 de porțiuni de trotuar, pentru asigurarea circulației pietonale. ⁠Am refăcut marcajele rutiere în peste 70% din suprafața sectorului 5 și am sporit siguranța rutieră prin înlocuirea a peste 500 de indicatoare rutiere, care fie nu mai erau vizibile, fie nu mai existau. Pentru sporirea aderenței la frânare înaintea trecerilor de pietoni din proximitatea unităților de învățământ, am instalat peste 1.200 m2 de covor antiderapant.”

