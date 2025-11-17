Prima pagină » Diverse » (P) Peste 7.000 de noi locuri de parcare, în 12 luni de mandat, în Sectorul 5

(P) Peste 7.000 de noi locuri de parcare, în 12 luni de mandat, în Sectorul 5

Ioana Zafira
17 nov. 2025, 09:00, Diverse
(P) Peste 7.000 de noi locuri de parcare, în 12 luni de mandat, în Sectorul 5

Primarul Sectorului 5 a anunţat că, în doar 12 luni de mandat, a reuşit să înfiinţeze peste 7.000 de noi locuri de parcare de reşedinţă. Iar acţiunile administraţiei locale au continuat în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor din zonă. 

Administraţia locală a reuşit să elibereze şi trotuarele blocate de maşinile parcate sau abandonate, mai spune primarul Vlad Popescu Piedone.

„În cele 12 luni de mandat, am reușit să amenajăm pentru cetățenii Sectorului 5 peste 7.000 de noi locuri de parcare de reședință. ⁠De asemenea, am eliberat de mașini peste 30 de porțiuni de trotuar, pentru asigurarea circulației pietonale. ⁠Am refăcut marcajele rutiere în peste 70% din suprafața sectorului 5 și am sporit siguranța rutieră prin înlocuirea a peste 500 de indicatoare rutiere, care fie nu mai erau vizibile, fie nu mai existau. Pentru sporirea aderenței la frânare înaintea trecerilor de pietoni din proximitatea unităților de învățământ, am instalat peste 1.200 m2 de covor antiderapant.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Noi lucrări finalizate pentru confortul și siguranța locuitorilor din Sectorul 5 al Capitalei (P)

Bucureștenii din Sectorul 5 pot scăpa de mobilă, saltele și alte obiecte voluminoase de care nu au nevoie (P)

Mediafax
Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul! Critici la adresa UE: „Ei ar dori să continue războiul”
Digi24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Lacurile au început să fiarbă!
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.362. Kievul cere mai mulți bani pentru producția de drone
10:27
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.362. Kievul cere mai mulți bani pentru producția de drone
EXTERNE Otrăvire cu pizza congelată. Cum a încercat un bărbat din Germania să scape de soția sa pentru a începe o nouă viață alături de amantă
10:27
Otrăvire cu pizza congelată. Cum a încercat un bărbat din Germania să scape de soția sa pentru a începe o nouă viață alături de amantă
POLITICĂ Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR
10:22
Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR
NEWS ALERT Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu
10:19
Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu
EXTERNE Donald Trump se întâlnește noul primar din New York, Zohran Mamdani, după ce l-a făcut comunist și l-a amenințat cu deportarea: „Vom găsi o soluție”
10:01
Donald Trump se întâlnește noul primar din New York, Zohran Mamdani, după ce l-a făcut comunist și l-a amenințat cu deportarea: „Vom găsi o soluție”
GALERIE FOTO Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține
09:56
Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține